In arrivò novità Tante, belle, mie. Ma lo sapete, condividiamo molto .. Non sapete però lo stress e la fatica di questo periodo, di questi ultimi mesi. Sono più brava a raccontarvi del bello, a dirvi di quanto io sia entusiasta per tutto e sempre . Ma c'è tanto altro .. Guardando questa foto pensavo proprio a questo .. stavo malissimo quel giorno, avevo la febbre alta e la testa mi esplodeva. I miei occhi, per chi li conosce, lo dimostrano. Nonostante tutto, posavo facevo il mio lavoro, con professionalità e con un sorriso fiacco . Non dormo da mesi nello stesso letto per più di una notte, sono ogni giorno in posto diverso, sempre più lontana dai miei affetti, dalle piccole, e per vedere il mio fidanzato faccio fatica, ma faccio di tutto. Sono felice, sono grata al mio lavoro, non fraintendetemi, ma sono stanca.. tanto ! Mi prenderò una pausa, un periodo tutto mio molto presto .. E sarà meraviglioso! Vi porterò con me comunque, tranquilli ✨ #GDL#pensieri#parole#grata