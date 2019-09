Andrea Damante, subito dopo l’intervista di Giulia De Lellis a Verissimo, ha avuto una sorprendente reazione: ecco il suo commento su Instagram.

Ieri, sabato 14 Settembre, è andata in onda a Verissimo la tanto attesa intervista di Giulia De Lellis. Tra pochi giorni uscirà il suo primo libro: ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’. E così, per promuoverlo, l’influencer romana ha raccontato qualche altro piccolo dettaglio della storia. Ha svelato tanti retroscena l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ed, in primis, la sua reazione dopo aver scoperto che il suo fidanzato Andrea Damante l’aveva tradita. In realtà, lo aveva già raccontato in qualche piccolo spoiler lanciato su Instagram, da Silvia Toffanin, invece, ha raccontato ogni minimo particolare. Ecco che, a poche ore dall’intervista, è giunta la reazione del deejay veronese. Ecco cosa dice.

Potrebbe interessarti anche:

Intervista a Giulia De Lellis: ecco la reazione di Andrea Damante

Un episodio in particolare ha, senza alcun dubbio, catturato l’attenzione. Ci riferiamo, infatti, alla reazione di Giulia De Lellis dopo aver scoperto del tradimento di Andrea Damante. Nell’intervista con Silvia Toffanin, l’influencer romana dichiara di averlo scoperto mentre era in casa da sola. Il suo fidanzato era fuori per un viaggio di lavoro. E, dopo aver trovato foto e chat compromettenti nel loro computer, la sua reazione è stata solo una: distruggere tutto ciò che gli apparteneva. Ha ridotto così in brandelli il suo guardaroba ed, infine, ha distrutto la playstation. Dapprima con martellate e, poi, con dell’acqua. Ecco. È proprio su questo episodio che giunge la reazione di Damante. A poche ore dall’intervista, ecco cosa risponde il deejay veronese ad un utente Instagram:

“Come sta la playstation”, gli chiedono subito dopo l’intervista di Giulia a Verissimo. “Tranquillo, avevo la casco”, risponde Andrea. Sdrammatizzando, così, una situazione che, senza alcun dubbio, lo avrà ‘traumatizzato’.

Per ulteriori news su Andrea Damante –> clicca qui