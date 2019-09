“Eliana Michelazzo aveva gli ‘accessi’ per il profilo Instagram di Mark Caltagirone”: è quello che sostiene Luca Muccichini che l’ha vista postare una foto per errore

Luca Muccichini, ex fidanzato di Selvaggia Roma, è entrato in studio a Live Non è la D’Urso per fare chiarezza su Mark Caltagirone e su tutto quello che è successo nell’ultimo periodo. Luca ha voluto affrontare Eliana Michelazzo in un vis a vis da brivido. Sì, perché stando a quanto lui sostiene, dietro il profilo di Caltagirone si nascondeva proprio lei. Si arricchisce di un nuovo intrigante episodio, quindi, la vicenda riguardante Pamela Prati e tutto il suo entourage.

La versione di Luca Muccichini su Mark Caltagirone: “Ero vicino ad Eliana quando l’ha fatto”

“Noi stavamo in una fiera a Milano, era una giornata di pioggia. Ero vicino a lei ed ho visto che si è scattata un selfie che ha postato per sbaglio sul profilo di Mark Caltagirone”: a questo punto, con queste dichiarazioni di Luca, tutto cambia. Sì, cambia perché Eliana Michelazzo non riesce più a difendersi così facilmente. Come spiega anche Barbara D’Urso: “Non puoi pubblicare immagini su un profilo di cui non hai gli accessi, per cui, possiamo pensare che tu abbia avuto le ‘chiavi’ di quell’account”.

Si ritorna ad avere dubbi su tutto ciò che è stato detto finora. Con questa confessione, con questa testimonianza, tutto viene messo di nuovo sotto un enorme punto interrogativo. Anche la stessa Barbara D’Urso ha difficoltà a spiegare quello che vuole dire Luca, perché Eliana non da modo di parlare proprio a nessuno per difendersi. Insomma, ora che era ormai ‘fuori’ da una vicenda che la vedeva tra le colpevoli, si ritrova di colpo tirata nuovamente in ballo da delle dichiarazioni che non sono mai uscite fuori fino ad ora.

