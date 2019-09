Temptation Island Vip si sta rivelando ricco di sorprese: è sbarcata in Sardegna una nuova coppia, ecco di chi parliamo nel dettaglio.

Sta accadendo davvero di tutto in questa seconda edizione di Temptation Island Vip, seppure sia iniziata da poco tempo. Dopo l’eliminazione di Ciro Petrone e Federica Caputo, una delle sei coppie in gioco per aver trasgredito le regole, sembrerebbe che ci sia una nuova ‘rivoluzione’ all’interno del cast. Non soltanto, infatti, l’entrata del figlio di Pippo Franco e della sua fidanzata per sostituire la giovane coppia napoletana, ma, stando ad alcune anticipazioni apparse sul web, sembra che in Sardegna sia arrivata una nuova coppia. Non sappiamo, ovviamente, chi andrà a ‘rimpiazzare’. Ma prima di occuparci di questo, siete curiosi di sapere di chi parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che è una coppia davvero molto nota e famosa.

Nuova coppia in arrivo a Temptation Island Vip: ecco di chi si tratta

È passata solo una settimana dalla messa in onda della prima puntata di Temptation Island Vip, eppure è già accaduto di tutto. E sembra che i colpi di scena non siano affatto terminati. Stando ad alcune anticipazioni apparse sul web, sembrerebbe che una nuova coppia sia entrata a tutti gli effetti nel gioco. Non sappiamo chi andrà a sostituire, ma sappiamo darvi per certo, invece, il loro nome. Di chi parliamo, quindi? Semplice! Di Alex Belli e Delia Duran. Il loro nome, come ricorderete, era stato già accostato al programma. Soltanto che, quasi all’ultimo minuto, era stato ‘scartato’ perché fidanzati da troppo poco tempo. Ebbene. Cosa sarà cambiato adesso? E, soprattutto, la domanda che tutti ci poniamo è: “Chi andranno a sostituire?”. Ricordiamo, infatti, che, nella prima puntata, Damiano Er Faina aveva chiesto il confronto anticipato alla sua fidanzata Sharon Macrì. Anche loro, quindi, avranno abbandonato il gioco? E se non fossero loro, cosa sarà accaduto? Lo scopriremo.

