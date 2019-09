Eleonora Rocchini ha annunciato la rottura definitiva con Oscar: ecco il lungo sfogo dell’ex corteggiatrice su Instagram.

Dopo mesi di silenzio e piccoli indizi, è arrivato l’annuncio della rottura definitiva: tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini è finita. La lunga storia d’amore nata nel programma Uomini e Donne che ha fatto innamorare migliaia di fan è giunta al capolinea dopo un periodo di crisi: lo hanno annunciato entrambi su Instagram con un lungo sfogo, soprattutto contro chi ha messo più volte bocca nella loro relazione. L’ex corteggiatrice ha lottato duramente per far funzionare la storia ma è arrivata alla conclusione che è meglio metterci un punto. Ecco le sue parole e la risposta immediata del suo, ormai ex, fidanzato.

Eleonora Rocchini annuncia la rottura definitiva con Oscar: il lungo sfogo su Instagram

Eleonora Rocchini dice addio a Oscar Branzani con un lungo sfogo su Instagram. “Sono felice di avere 24 anni e non aver mai calpestato nessuno per cattiveria, rabbia o vendetta” inizia così il discorso dell’ex corteggiatrice. “Sono sempre contenta di aver sempre provato e riprovato a non perdere le cose che amavo lottando fino a perdere ogni energia, forse a volte avrei dovuto fermarmi prima, ma sono contenta così. Sono felice di non aver mai ceduto a vittimismi per piacere alle persone, perchè preferisco piacere a nessuno piuttosto che a tutti per pena. Contenta di aver difeso le persone che amavo anche quando non lo meritavano. Contenta di non aver mai infangato o sporcato a parole distruggendo qualcuno, soprattutto a me vicino, solo perchè voleva fare la guerra. Io la guerra non la faccio con te, tu fai ciò che vuoi, di me, dei ricordi“: le struggenti parole della toscana hanno toccato tutti. Ha concluso il suo sfogo con “Ad oggi la mia strada continua da sola”: così rompe definitivamente con Oscar il quale ha anch’egli qualcosa da dire.

La risposta di Oscar

L’ex tronista non resta in silenzio e dopo le parole della sua, ormai ex, fidanzata, risponde così: “Rispetto ogni decisione di una persona alla quale tengo, ma non rispetto chi non mi conosce e con profili fake fa insinuazioni su presunti avvistamenti di ieri sera in comportamenti da single. Non mi sono mai sentito single in questo periodo di crisi e per questo non ho mancato di rispetto a chi amo. So per certo che in un momento di rabbia si possono dire e fare cose su ig che noi stessi non vogliamo e non pensiamo per frustrazione o paura, io ho la coscienza pulita e in questo periodo i miei sentimenti invece che distruggersi si sono rafforzati, ma le cose si fanno in due. Il mio porto è sempre quello sicuro”.

