Sara Affi Fella ripresa mentre cammina, è questa l’ultima foto pubblicata: lo spacco del suo vestito è vertiginoso, l’incidente ‘hot’ è inevitabile.

Pochi giorni fa, Sara Affi Fella aveva annunciato ai suoi sostenitori Instagram di stare attraverso un periodo molto ‘particolare’. Non ha specificato nel dettaglio cosa le stia accadendo. Eppure, da quanto si evince dalle sue parole, sembrerebbe che l’ex tronista non stia attraversando un periodo facile a causa della sua salute. Tuttavia, pochi giorni fa, la bella modella campana ha pubblicato un video su Instagram davvero entusiasmante. Si mostra così: ripresa mentre cammina con un vestito incredibile. Ovviamente, ciò che cattura l’attenzione di tutti è lo spacco dell’abito indossato da Sara: davvero vertiginoso. È proprio per questo motivo, quindi, che l’incidente ‘hot’ è inevitabile.

Sara Affi Fella: spacco del vestito vertiginoso, incidente ‘hot’ inevitabile

Sin dal suo debutto a Temptation Island, Sara Affi Fella ha conquistato tutti. La giovane campana, infatti, vanta una bellezza davvero incredibile. Fisico mingherlino, forme al punto giusto, capelli ricci, occhi scuri e labbra carnose, sono gli elementi principali che racchiudono questo fascino esclusivamente mediterraneo. Ce ne da prova diverse volte su Instagram. Così come in questo ultimo video pubblicato sul suo account social. Ripresa mentre cammina, l’ex tronista di Uomini e Donne ha letteralmente mandato in tilt il social network. Non soltanto, ripetiamo, per la sua bellezza e la sua camminata sensuale, decisa, ma anche per un particolare dettaglio. Di che cosa parliamo? Dello spacco del suo vestito che, si vede chiaramente, è davvero vertiginoso. Ma ecco di che cosa parliamo:

Ve l’avevamo detto. Lo spacco è davvero altissimo. Proprio per questo motivo, nel camminare, l’incidente ‘hot’ potrebbe essere dietro l’angolo ma, soprattutto, inevitabile. Lo si vede chiaramente. ‘Fortuna’ che, questo indossato da Sara, è uno di quegli abiti che, seppure presenta un spacco considerevole, porta anche un pantaloncino incorporato. Altrimenti, di sicuro Sara sarebbe stata la protagonista di un siparietto davvero ‘bollente’. In ogni caso, comunque, la giovane è davvero stupefacente.

