Riesce sempre a far incantare tutti la meravigliosa cantante, Anna Tatangelo. E’ una delle donne più amate nel panorama musicale italiano: non solo la sua voce, anche la sua bellezza fuori dal comune lascia sempre tutti senza fiato. Vanta di migliaia follower sui social e spesso, la moglie di Gigi D’Alessio, decide di regalare al web qualche scatto particolarmente sexy. L’ultimo, postato poche ore fa, ha lasciato davvero tutti ipnotizzati allo schermo. Vediamolo insieme.

Anna Tatangelo in piscina: la scollatura esplode, i fan ipnotizzati

Basta poco per far innamorare tutti: Anna Tatangelo sa sempre come farsi notare. La cantante di Sora è molto apprezzata per le sue doti canore ma anche per la sua bellezza e sensualità. La moglie di Gigi D’Alessio vanta un fisico incantevole e spesso decide di mostrarlo sui social. Questo il post pubblicato poco fa:

“Con 30 grandi un bagno non te lo fai??” scrive la cantante famosa ed i fan rispondono “Anche con una tua foto“. Il commento ironico di un utente lascia intendere che la sua scollatura ha fatto letteralmente alzare la temperatura a tutti. Seguono tanti complimenti: “Bellissima”, “Che fisico”, “Sei spledida”. Eh beh, i suoi fan forse si augurano che, anche durante l’inverno, possa farsi bagni al mare così da regalare nuovi scatti del genere!