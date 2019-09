Temptation Island Vip, la coppia formata da Damiano Er Faina e Sharon Macrì stanno fingendo il loro fidanzamento? Ecco che cosa è emerso.

Domani, lunedì 16 Settembre, andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island Vip. Nonostante, però, siano passati pochi giorni dallo sbarco in Sardegna, è accaduto davvero di tutto alle sei coppie in gioco. Impossibile, infatti, non citare la squalifica di Ciro Petrone e Federica Caputo. Ma non solo. Perché, un’altra coppia che sin da subito ha catturato l’attenzione di tutti, è stata quella formata da Damiano Er Faina e Sharon Macrì. Una coppia giovane ma, soprattutto, ‘fresca’ di fidanzamento. I due, infatti, si sono conosciuti circa sei mesi ma, nonostante questo, sembrano essere davvero super innamorati. Tuttavia, c’è chi crede, invece, che tutto questo sia finto. O, per dirla meglio, che i due giovani ragazzi siano fidanzati per finta. Ecco che cosa è emerso nelle ultime ore.

Er Faina e Sharon stanno fingendo a Temptation Island Vip? Cosa è emerso

Nel corso della trasmissione radiofonica di Giada De Miceli, è intervenuta Lidia Vella, ex concorrente del Grande Fratello. Che ha espresso la sua opinione su Damiano Er Faina, la sua fidanzata Sharon ed, ovviamente, il loro percorso all’interno di Temptation Island Vip. In passato, la bella siciliana è stata spesso protagonista di attacchi del youtuber romano. Era più che normale, quindi, che Lidia ne parlasse pubblicamente. Tuttavia, le parole che l’ex gieffina esprime sulla coppia non sembrano presagire nulla di buono. Anzi, sembrerebbero far pensare che i due giovani stiano fingendo il loro fidanzamento. Quando, piuttosto, si potrebbe parlare di una semplice frequentazione. Sarebbe proprio a questo punto che, su richiesta della conduttrice, è intervenuta Jessica Vella, sorella di Lidia, che riporterebbe una segnalazione secondo cui Damiano e Sharon non sono una coppia a tutti gli effetti. Sarà così? Nel frattempo, la giovane accetterà il falò di confronto richiesto in anticipo dal suo fidanzato?

