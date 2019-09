‘Live – Non è la D’Urso’ torna in tv, il commento di Mara Venier non passa inosservato: le sue parole spiazzano Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso è tornata a pieno ritmo in tv con le sue amatissime trasmissioni. O quasi. E’ ricominciato Pomeriggio 5, mentre è stato rimandato l’esordio di Domenica Live alla prossima settimana. E’ ripartito ufficialmente, invece, ‘Live – Non è la D’Urso’, che ha riscosso come sempre grande successo in termini di ascolti e seguito. Ma poco prima della messa in onda della puntata, è accaduta una cosa che ha spiazzato tutti: Mara Venier, ‘concorrente’ per eccellenza della D’urso la domenica, ha commentato un post di Barbara sul suo profilo Instagram, lasciando tutti di stucco. La reazione della D’urso è stata del tutto inaspettata.

Barbara D’urso, il commento di Mara Venier che ha spiazzato tutti

Barbara D’urso è stata in diretta ieri sera con la prima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’, ottenendo come sempre un grande successo. Poco prima della puntata, però, sul suo profilo Instagram è arrivato l’inaspettato commento di Mara Venier, che con le sue parole ha spiazzato tutti, compresa la conduttrice di Mediaset. Le due, infatti, sono concorrenti ogni domenica con i loro rispettivi programmi, ma ultimamente Mara ha voluto fare chiarezza sulla questione, spiegando che la loro è una competizione solo lavorativa, ma che nella vita invece sono grandi amiche. Le sue parole non avevano convinto proprio tutti, perché nella scorsa stagione le due si sono mandate qualche ‘frecciatina’ a distanza che faceva pensare a un rapporto piuttosto teso.

Ora però il commento di Mara dà un’uteriore conferma dell’amicizia tra le due conduttrici: ‘In bocca al lupo amica mia’, scrive la Venier sotto il post di Barbara che annuncia l’imminente inizio della diretta di ‘Live – Non è la D’Urso’. La reazione del pubblico è stata di stima per Mara e per le sue parole ‘da signora’, come si legge nei commenti. Nessuna risposta invece da parte di Barbara D’Urso, il cui ‘silenzio’ ha sicuramente spiazzato e incuriosito il pubblico.

