Barbara D’Urso, sapete a che ora è tornata a casa dopo la trasmissione?

Barbara D’Urso, sapete a che ora è tornata a casa dopo Live Non è la D’Urso? Orario allucinante, e dopo sole tre ore ha dovuto rialzarsi per affrontare una nuova giornata lavorativa.

Barbara D’Urso è tornata a casa dopo la puntata di Live Non è la D’Urso condotta egregiamente nella serata di ieri, domenica 15 settembre 2019. Tanti colpi di scena, tanti ospiti ed un poco controllabile Mickey Mourke sul divano del suo salotto televisivo. E’ tornata a casa, sì, Barbara D’Urso, ma non prima di aver fatto la riunione post programma. Non prima che tutte le luci si fossero spente. Ce lo mostra amabilmente nelle sue storie di Instagram. Un lavoro durissimo, il suo. Per quanto possiamo vederla sempre lì, pimpante ed energica, non possiamo non pensare che la D’Urso possa accusare da un momento all’altro i postumi della stanchezza.

A che ora è tornata a casa Barbara D’Urso dopo Live Non è la D’Urso?

Come vediamo dai video che ha pubblicato nelle sue storie Instagram, Barbara D’Urso è andata via dagli studi Mediaset precisamente alle 03.37 di notte. Tutte le luci erano spente e nella reception c’erano solo lei e la macchina che l’attendeva all’uscita. “Ho fatto la riunione e adesso a casa”, spiega la conduttrice. Ma vediamo come prosegue, poi, la sua serata.

Sono le 4.03 e Barbara dice nelle storie: “Oh, finalmente sono arrivata a casa”, rivolgendosi al suo orsetto di peluche che la stava aspettando in stanza: “Che dici, andiamo a dormire? Guarda che tra tre ore ci tocca rialzarci”. E, infatti, passano appena tre ore e Barbara comincia a pubblicare di nuovo storie sul suo account Instagram. Come vediamo, la conduttrice offre dei retroscena della sua vita privata a tutti quelli che la seguono sui social. Se non l’avessimo seguita, per esempio, non sapremmo a che ora sarebbe andata a letto questa notte.

Al di là di tutto: quello che veramente ci lascia senza parole è la tenacia di questa conduttrice. Il suo lavoro è stato egregio durante la trasmissione ed è riuscita a tenere gli occhi ben aperti fino a quell’ora assurda. Dopo tre ore ha dovuto rialzarsi di nuovo per cominciare una nuova giornata di lavoro. Insomma, non si può che applaudire.