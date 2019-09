Vieni da Me, Beppe Convertini scoppia a piangere: l’emozione è troppa

Beppe Convertini, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me nella puntata di oggi, 16 settembre, si racconta e riceve una sorpresa pazzesca.

Caterina Balivo ospita nel suo studio oggi Beppe Convertini, il conduttore e attore che ha ottenuto un grande successo con Linea Verde. L’intervista è stata molto emozionante, ma ci sono stati momenti particolarmente intensi e delle sorprese incredibili che il team di Vieni da Me ha organizzato per lui.

Vieni da Me, Beppe Convertini incontra la sorella

Il team di Vieni da Me ha organizzato una bellissima sorpresa per Beppe Convertini e in studio entra la sorella Maria, accolta tra le lacrime proprio dal conduttore: “Maria, grande donna, mamma di tre figli e già nonna di Giorgia che ha otto anni. Sta insieme da 40 anni con l’uomo della sua vita, unico uomo, una cosa più unica che rara. La sua è la famiglia del Mulino Bianco” dichiara Convertini e la sorella Maria racconta: “Da piccolo Beppe era vivace, molto studioso, era un secchione un po’ perfettino”, ma Convertini spiega che non era così intelligente, ma studiava tantissimo e quindi i risultati sono arrivati per quello.

Beppe Convertini, la commovente lettera della mamma

Beppe Convertini poi spiega che tra le tante sorprese quest’anno ne ha ricevuta una molto speciale da parte di sua mamma che per il suo compleanno gli ha scritto una lettera. “Ci ha preso la mano mi sa” dichiara Caterina Balivo perché proprio la signora manda al figlio Beppe e alle sue sorelle un messaggio straziante: “Figli miei, la vita ci ha messo di fronte a dure prove da superare, ma insieme abbiamo ritrovato il sorriso. Sono fiera di voi e vi ringrazio per tutti i sacrifici che avete fatto. Vi voglio bene, Mamma”. Le lacrime sono praticamente d’obbligo.

