Chi è Damiano Coccia Er Faina: età, lavoro, fidanzata e vita privata

Chi è Damiano Coccia Er Faina: tutto sul ragazzo romano tra i più famosi youtuber. Età, lavoro, fidanzata e vita privata

Chi è Damiano Er Faina in realtà? Chi c’è dietro il personaggio che si arrabbia di continuo nei video che carica di Youtube? Beh, diciamolo, chi non se l’è mai chiesto? In questo articolo vi daremo tutte le informazioni su Damiano Coccia, l’uomo che conquista il pubblico di Youtube con il suo soprannome.

Chi è Damiano Er Faina Coccia?

Lo abbiamo conosciuto su Youtube. Damiano Coccia ha cominciato anni fa a caricare dei video su Youtube in cui si fa vedere particolarmente arrabbiato. La scena è quasi sempre la stessa. C’è lui in primo piano che si accende una sigaretta e lancia l’accendino. Ma, ecco, dietro questo personaggio c’è un semplice ragazzo nato a Roma nel 1988. Secondo alcune indiscrezioni che troviamo sul web, il suo lavoro è l’operatore ecologico.

L’accento romano fa da cornice per rendere ‘simpatici’ tutti i video. Certo, ogni gusto va rispettato. C’è a chi sta bene e a chi, invece no. Ma è giusto così, non trovate? Quella di Damiano Coccia, Er Faina, è una battle continua contro i vip ed i personaggi pubblici. Nei suoi video, i protagonisti sono semplicemente loro. E’ diventato famoso grazie a quei modi, semplici ed anche ‘popolari’, ed è arrivato ad avere sulla propria pagina Facebook qualcosa come 660mila ‘mi piace’. Insomma, numeri importanti. Tuttavia, Er Faina non si è montato la testa, infatti sta continuando a fare il proprio lavoro. Anzi, ultimamente, stando alle notizie di gossip che lo riguardano, pare abbia anche deciso di mettere la testa a posto. In che senso? Ha conosciuto una brava ragazza e si è fidanzato. A quanto pare, lei lavora in pizzeria.

Lo scherzo de Le Iene a Damiano Er Faina

Prima o poi, sarebbe arrivata anche la vendetta dei vip. Damiano Er Faina si scaglia continuamente contro di loro e adesso è arrivato il conto. Ci pensano Le Iene: così, durante ilconcerto evento de Le Vibrazioni, tenutosi a Milano lo scorso 26 marzo 2019, l’hanno letteralmente chiuso in un bagno del forum di Assago. Insomma, ci sono andati giù pesante. Le Iene portano bene, è vero, ma chissà quale sarà la reazione di Er Faina a questa vendetta.