Il particolare gesto di Chiara Ferragni sui social non è assolutamente passo inosservato: l’influencer è stata presa duramente presa di mira.

Spiacevole episodio social per Chiara Ferragni. Pochi giorni fa, infatti, la bella influencer è stata duramente presa di mira su Instagram per aver compiuto un particolare gesto. Che non solo non è passato inosservato, ma non è andato affatto giù ai suoi followers. I quali, a loro volta, non hanno assolutamente perso occasione di poterle dimostrare il loro dissenso. Ma cos’è accaduto nel dettaglio? Procediamo con ordine. Come raccontato in un nostro recente articolo, in questi ultimi giorni la moglie di Fedez è stata ad Amalfi insieme alla sua famiglia. Ed è proprio dopo aver pubblicato una foto che la ritraeva mentre mangiava un piatto di pasto che la bella Chiara è stata letteralmente presa di mira. Ecco cos’è successo nel minimo dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni, quel gesto non è passato inosservato: è polemica

È stata spesso presa di mira, Chiara Ferragni. La giovane influencer, nonostante la semplicità dei suo scatti, è stata spesso protagonista di spiacevole episodi social. L’ultimo è accaduto pochissimi giorni fa. Quando, dopo aver pubblicato un particolare scatto sul suo canale social, la moglie di Fedez è stata letteralmente subissati di messaggi non del tutto piacevoli. È ad Amalfi. E, com’è giusto che sia, la giovane Chiara si è lasciata andare completamente. Anche a qualche peccato di gola. Se così può essere chiamato, ovviamente. E così, com’è solita fare, ha pubblicato una foto mentre mangiava un succulento piatto di pasta. È proprio in questo momento, infatti, che si scatena una vera e propria polemica social. Ma diamo un’occhiata alla foto in questione:

Avete notato qualcosa di ‘strano’? Ecco. Stando ad alcuni commenti, Chiara avrebbe messo il gomito sul tavolo. E sarebbe proprio per questo motivo che è stata letteralmente presa di mira sui social.

Per ulteriori news su Chiara Ferragni –> clicca qui