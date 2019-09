In questo balletto scatenato, Diletta Leotta è stata davvero irresistibile: le sue movenze sono da urlo, ma la gonna diventa troppo corta.

Siamo a settembre. L’estate è terminata. Lo sa bene Diletta Leotta. Che, dopo una fantastica e sorprendente stagione, è ritornata a lavoro. Non soltanto su DAZN. Dove, ogni sabato sera, conduce uno speciale dedicato all’anticipo di Serie A. Ma anche in radio. La bella Diletta, infatti, è al timone di un programma radiofonico ogni giorno su Radio 105. Ed è proprio durante la puntata di oggi, di cui era ospite Andrea Damante, che la bella siciliana si è lasciata andare ad un balletto davvero scatenato. Che, date le movenze da urlo, ha fatto diventare la sua gonna azzurra fin troppo corta. Ma diamo uno sguardo insieme a ciò che è stato ‘documentato’ su Instagram.

Diletta Leotta, balletto scatenato: la gonna diventa troppo corta

È stato un vero e proprio balletto scatenato quello che ha compiuto Diletta Leotta, poche ore fa, su Instagram. È il primo giorno della settimana. E, come di consueto, è in radio alla conduzione del programma radiofonico. L’ospite speciale del giorno è Andrea Damante. Che, sulle note di Think About, fa letteralmente scatenare tutti. Non solo gli ascoltatori a casa, ma anche la troupe all’interno dello studio radiofonico. Compresa Diletta. È proprio questo, infatti, che si evince dalle ultime Instagram stories della bella siciliana. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione di tutti di questi video sarà stato, senza alcun dubbio, lo ‘stacchetto’ della giovane Leotta. Che, date le sue movenze scatenate e da urlo, rischiano di far aumentare la temperatura. Perché? Semplice: la gonna che indossa Diletta, con il movimento di bacino, rischia di diventare troppo corta. Facendo accadere, quindi, un vero e proprio incidente ‘hot’.

