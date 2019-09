Gemma Galgani: la foto sconvolgente durante la prima puntata di Uomini e Donne

Prima Puntata Uomini e Donne Trono Over: Gemma Galgani manda delle foto alla redazione in cui racconta la sua estate, ma in un video il suo volto sembra emaciato.

Finalmente ci siamo. Oggi, lunedì 16 settembre, inizia la nuova stagione di Uomini e Donne, il programma di punta di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A oggi le anticipazioni sul Trono Over e il Trono Classico sono state moltissime. Abbiamo scoperto i tronisti e ora la curiosità è tutta incentrata su come andranno queste prime puntate. Oggi, la prima puntata del 16 settembre è dedicata al Trono Over di Uomini e Donne e tutto inizia subito con una gaffe. Maria De Filippi infatti chiama Tina, Gemma: “Maria, mi hai fatto iniziare col sorriso ora è già partita la tragedia”.

Trono Over, Uomini e Donne Prima Puntata: Gemma Galgani e il video dell’estate

Maria De Filippi poi comincia a presentare i nuovi uomini del parterre maschile di Uomini e Donne. Si presenta Remo, ad esempio che dice a Tina che è bellissima, ma un po’ formosa. Così Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne fa un’importante dichiarazione: “Da qui a Natale vedrete come divento“. Si parte poi con Gemma Galgani che si riprende facendo un video con il cellulare che, oggettivamente, non le rende giustizia e Tina Cipollari non si lascia scappare l’occasione: “Oddio, ma è lei? Sembra un animale”. Effettivamente il volto della Galgani in quella immagini non al top e così parte la prima lite dietro le quinte tra Gemma e Tina. L’immagine di Gemma in studio rispetto a quella che si è vista ripresa dal cellulare è effettivamente piuttosto diversa.

Gemma Galgani: tre corteggiatori per lei nella Prima Puntata di Uomini e Donne

Comunque Gemma entra in studio e inizia subito e punzecchiarsi con la Cipollari: “Quest’anno non mi puoi mettere i bastoni tra le ruote eh, hai da dire sempre delle sciocchezza. Ora vorrei dire una cosa importante perché sono vicina ad un’eta anagrafica importante e ogni giorno che spalanco le braccia alla vita per me è una giornata nuova e un dono prezioso, anche essere qua. Sono piena di buoni propositi e non mi rassegno mai, aspetto grandi novità”. Maria De Filippi fa così entrare tre corteggiatori per lei, ma uno di questi è una vecchia fiamma.

