La conduttrice Mara Venier è al centro di una polemica dopo l’intervista di Giulia De Lellis per Domenica In: ecco cosa è accaduto.

L’attesa è, finalmente, finita. Ieri, domenica 15 Settembre, è andata in onda la prima puntata di questa seconda stagione di Domenica In condotta da Mara Venier. C’era tanto fermento per questo esordio. E bisogna ammettere che la ‘zia d’Italia’ non ha affatto deluso le aspettative del suo tanto caro ed affezionato pubblico. Proprio per la prima puntata dello show, infatti, ci sono stati degli ospiti davvero incredibili. Amadeus, in primis, Romina Power, che è stata protagonista di un divertente siparietto con la conduttrice, ed, infine, Giulia De Lellis. Ma ecco che, subito dopo l’intervista dell’influencer, è scoppiata una vera e propria polemica sui social. Di cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata protagonista. Ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia De Lellis da Mara Venier: scoppia la polemica a Domenica In

Mancano pochi giorni e il libro di Giulia De Lellis verrà messa in vendita. ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’ verrà pubblicato, infatti, domani 17 Settembre. Ed è più che giusto, quindi, che le maggiori trasmissioni televisive si occupino di questo fenomeno. Proprio per questo motivo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo essere nel salotto di Silvia Toffanin, è stata ospite nella prima puntata di Domenica In. Intervistata da Mara Venier, l’influencer romana ha raccontato ancora un po’ del suo libro. Ha parlato anche del profondo legame con sua nonna, con la sua famiglia e, soprattutto, con il suo nuovo fidanzato Andrea Iannone. Insomma, una chiacchierata davvero intensa, bisogna ammetterlo. Peccato che alcuni utenti Instagram abbiano creato, subito dopo la sua intervista su Rai Uno, una vera e propria polemica social. Ecco, infatti, cosa essi hanno scritto a Mara Venier dopo la trasmissione.

Voi cosa ne pensate, invece?

Per ulteriori news Mara Venier –> clicca qui