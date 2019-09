Guendalina Tavassi riprende il marito mentre piange: lui reagisce male. È successo tutto qualche ora fa.

Un siparietto davvero curioso quello apparso nelle Instagrm Stories di Guendalina Tavassi. La vulcanica ex concorrente del Grande Fratello ama condividere con i suoi followers i momenti più belli e divertenti delle sue giornate. Spesso, con lei, c’è il suo adorato marito, il simpaticissimo Umberto. Con lui, la romana è spesso protagonista di gag divertentissime. Ma, stavolta, Guendalina ha ripreso il napoletano in un momento ‘particolare’. Nelle immagini postate su Instagram, Umberto piangeva. Ecco il motivo.

Guendalina Tavassi riprende il marito Umberto mentre piange: lui si ‘ribella’

Guendalina Tavassi e suo marito Umberto D’Aponte formano una coppia davvero speciale. Uniti, innamoratissimi e simpaticissimi, i due amano condividere con i followers tante foto e video dei momenti più divertenti delle loro giornate. Ma, qualche ora fa, Guendalina ha ripreso qualcosa di troppo. Nelle Instagram Stories della romana, è apparso Umberto in lacrime. Il motivo? Il dolce papà si è commosso per la dedica scritta da Guendalina, sotto la foto della figlia Chloe nel suo primo giorno di scuola. Un momento dolcissimo, ma, per Umberto, un po’ ‘troppo intimo’ per essere postato su Instagram. Il napoletano, con la sua solita ironia, ‘bacchetta’ la moglie intenta a riprenderlo: “Tu i momenti intimi li sai cogliere tutti, complimenti Guandalina!”. Ecco una foto tratta dai video postati dalla Tavassi:

Un siparietto davvero singolare, in cui abbiamo scoperto un nuovo ‘lato’ di Umberto: un vero cucciolone!