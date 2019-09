Kasia Smutniak festa a sorpresa: guardate cosa si è messa addosso

Kasia Smutniak festa a sorpresa: l’attrice ha sposato il compagno Domenico Procacci, con il quale esce dal 2011. Ma gli invitati non lo sapevano.

Kasia Smutniak festa a sorpresa: nel weekend l’attrice di origini polacche ha detto sì a Domenico Procacci, suo compagno da otto anni. Un evento a sorpresa, anche per gli ospiti. Erano stati invitati nella villa di Formello dove vive la coppia per festeggiare i 40 anni di Kasia. Ma quando sono stati tutti lì, compresi Ligabue e il regista Ferzan Ozpetek, è arrivato un annuncio shock. In realtà la festa sarebbe stata doppia: quella per il compleanno ma anche per il loro matrimonio. Un evento non in programma, almeno non ufficialmente, e per questo ancora più sorprendente per tutti.

Kasia Smutniak festa a sorpresa:con Domenico ha ritrovato il sorriso

Kasia Smutniak e Domenico Procacci vivono da anni nella villa di Formello che era stata comprata da Pietro Taricone prima del suo tragico incidente. Nulla di strano, per gli amici tra i quali Ligabue e Ozpetek, nel farsi trovare per festeggiare l’attrice. Nessuno quindi è arrivato vestito da cerimonia perché nessuno lo sospettava. E invece, ecco la sorpresa: la coppia si è presentata con un look molto alternativo. Lei a piedi nudi, con un vestito bianco e una coroncina in testa che ricordava molto da vicino i ‘figli dei fiori’. Il compagno invecve ha scelto un abito scuro e stivaloni ai piedi.

A celebrare l’unione, un caro amico di entrambi, lo scrittore e regista toscano Sandro Veronesi. E al fianco degli sposi anche i due figli: Sophie che oggi ha 15 anni, nata dall’unione di Kasia con Pietro Taricone, e Leone, 5 anni, che invece è nato dalla nuova coppia. Pochissime le info sul ricevimento, a base di prodotti pugliesi. E nessun regalo per gli sposi, donazioni per la scuola aperta in Nepal grazie alla Pietro Taricone Onlus. Che dire, un look che vi convince?

