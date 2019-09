‘Live – Non è la D’Urso’, il presunto fidanzato di Carmen Di Pietro, Matteo Alessandroni, nega la sua relazione con la donna: ‘Mi hanno ingannato’.

‘Live – Non è la D’Urso’ è tornato e ha portato con sé i primi scottanti gossip. Nella prima puntata dello show in prima serata condotto da Barbara D’Urso, sono arrivate nuove incredibili rivelazioni sul famosissimo e infinito ‘Pamela Prati Gate‘, poi c’è stato il grande ospite internazionale Mickey Rourke, insomma non sono certo mancate le sorprese e i colpi di scena, come sempre accade nel programma. Uno spazio della serata è stato però anche dedicato alla soubrette Carmen Di Pietro, che quest’estate ha proclamato di aver trovato l’amore con il giovane Matteo Alessandroni: lui, ospite in studio, ha negato tutto, raccontando gli incredibili retroscena di questa vicenda.

‘Live – Non è la D’Urso’, Carmen Di Pietro e Matteo Alessandroni: lui nega la loro relazione

A ‘Live – Non è la D’Urso’ è stato ospite il personal trainer Matteo Alessandroni, 25enne romano che quest’estate è finito sulle copertine per essersi fidanzato con Carmen Di Pietro. L’aitante giovane, 29 anni più giovane della Di Pietro, è arrivato in studio da Barbara D’urso per negare pubblicamente questa relazione, asserendo di essere stato ingannato da Carmen e dal suo entourage. Il giovane ha dichiarato di essere fidanzato e che questa storia con la Di Pietro gli ha ‘asfaltato’ la vita privata.

Il personal trainer ha raccontato di essere stato contattato da una persona vicina a Carmen, la quale gli ha chiesto di fare delle foto in qualità di suo personal trainer, nulla di più. Lui, dal canto suo, ha accettato, sperando di ottenere in cambio maggiore visibilità per il suo lavoro, senza aspettarsi però che i titoli delle riviste parlassero di amore. Dove sarà la verità in tutta questa storia? Carmen ha inventato tutto all’insaputa di Matteo o lui mente sulla loro relazione? Solo il tempo potrà dirlo, per ora entrambi rimangono fermi sulla propria posizione.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI