Live- Non è la D’Urso, che colpo per Barbara D’Urso: ecco l’ospite speciale della prossima puntata, che andrà in onda domenica 22 settembre.

È andata in onda ieri la prima puntata di Live- Non è la D’Urso. Il talk show serale di Barbarella è tornato in tv con una clamorosa novità: il giorno di messa in onda non è più il mercoledì, ma la domenica. I colpi di scena e gli scoop, come sempre, non sono mancati nel salotto della D’Urso. Che è già pronta ad ospitare un altro grande personaggio. Il nome del primo ospite della seconda puntata è trapelato sul web nelle ultime ore. Sarà proprio lui ad affrontare le 5 sfere. Siete curiosi di scoprire chi ci sarà? Ve lo diciamo noi.

Live – Non è la D’Urso, Matteo Salvini ospite della seconda puntata: affronterà le 5 sfere

L’ ‘uno contro tutti’ è uno dei momenti più accesi della trasmissione Live -Non è la D’Urso. Una vera e propria sfida per un personaggio, che deve affrontare, una dopo l’altra, l’opinione spesso pungente di 5 ospiti in studio. Ma sapete chi ci sarà nella prossima puntata del talk. Proprio lui, Matteo Salvini. Il leader della Lega è già stato ospite della D’Urso durante la campagna elettorale delle ultime elezioni. Ma sarà sicuramente curioso ascoltare il botta e risposta con gli opinionisti, in questo delicato momento in cui si trova la politica italiana. Non sappiamo ancora chi saranno gli ‘sferati’ che affronteranno l’ex Ministro degli Interni. Ma qualcosa ci dice che sarà un confronto molto interessante. Non ci resta che attendere la prossima domenica!