Mara Venier resuscita i morti: ma che figura, Romina Power

Mara Venier resuscita i morti: la prima puntata di Domenica In è andata benissimo ma verrà ricordata anche per la clamorosa gaffe di Romina Power sulla sua ostetrica.

Mara Venier resuscita i morti: è successo anche questo nella prima puntata di Domenica In che ha chiuso con ottimi risultati di ascolti (19,5 % di share), anche se mancava la concorrenza di Barbara d’Urso. Perché fra le ospiti, ampiamente annunciate alla vigilia, del talk show di Rai 1 c’era anche Romina Power. Una lunga chiacchierata, rievocando il passato e parlando del presente. E tra i temi caldi, oltre al commosso ricordo di Ylenia che lei prima o poi spera sempre di ritrovare, anche l’infanzia dei figli nati dal matrimonio con Al Bano. In collegamento esterno pure Cristel, diventata di nuovo mamma da poco, ma la sorpotesa è stata un’altra. Perché come ha raccontato Romina, durante i parti è sempre stata seguita da un’ostetrica romana, la signora Mirella. Ma quando zia Mara le ha chiesto se fossero ancora in contatto, il velo di tristezza: “Finché era in vita sì, purtroppo non c’è più”.

Mara Venier resuscita i morti: la gaffe di Romina Power fa ridere tutti

In realtà la signora Mirella sta benissimo. E come nelle migliori ‘carrambate’ d’annata, Mara Venier non aspettava altro. Improvvisamente l’ex ostetrica, ora in pensione, è entrata in studio tra l’ilarità generale e l’imbarazzo di Romina. La Power avrebbe voluto sotterrarsi, Mara ha riso come una pazza e Cristel che invece sapeva tutto si è goduta una piccola vendetta. Cosa era successo? Semplicemente, quando la figlia si è sposata, Romina aveva pensato saggiamente di invitare anche la donna che l’aveva fatta nascere. Le ha spedito l’invito, forse all’ultimo, e la donna non ha risposto. Così lei ha dedotto che fosse morta mentre era semplicemente in vacanza e quindi aveva trovato la busta al suo ritorno a casa.

“Io sono ancora viva, anche viva bene”, ha commentato la donna che per ogni evenienza comunque comincerà a toccare ferro. Ma come erano Romina e Al Bano da giovani genitori? Bravissimi ovviamente. Anzi, lei spera che tornino insieme perfché “lui è sempre tanto innamorato di lei”.

