Miriam Leone con questa scollatura davvero ‘particolare’ ha letteralmente mandato in tilt Instagram: ecco lo scatto con l’inquadratura dall’alto.

È finalmente ritornata a farsi vedere sui social, Miriam Leone. Dopo il grave lutto di cui è stata protagoniste poche settimane fa, l’ex Miss Italia ha deciso di mostrarsi di nuovo pubblicamente ai suoi sostenitori. E così, pochissime ore fa, ha condiviso su Instagram una foto davvero incredibile. Ne siamo totalmente abituati, certo. In ogni scatto riproposto sul suo account social, l’attrice è sempre fantastica. Eppure, in quest’ultimo sembra ‘offrire’ un qualcosa in più. Non a caso lo testimoniano i numerosi commenti di apprezzamento che, in un batter baleno, la foto in questione ha ottenuto. Ma siete curiosi di sapere altro? Magari, qualche dettaglio? Vi accontenteremo immediatamente. Basti pensare, però, che Miriam ha una scollatura davvero ‘particolare’. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Miriam Leone, scollatura ‘particolare’ su Instagram: i fan sono in visibilio

Sempre più bella, ma soprattutto sempre più incantevole, Miriam Leone. Lo testimonia, come dicevamo precedentemente, quest’ultimo scatto pubblicato, poche ore fa, su Instagram. Sguardo magnetico e visibilmente senza trucco, l’ex Miss Italia conquista davvero tutti i suoi followers. Anche perché, come detto pocanzi, per lo scatto in questione, la bella attrice siciliana indossa una maglia con una scollatura davvero molto ‘particolare’ che, tra l’altro, l’inquadratura dall’alto della sua camera non fa altro che mettere ancora di più in evidenza. Insomma, un vero e proprio spettacolo. Lo testimoniano anche i numerosi commenti di apprezzamento e i numerosi ‘likes’ che, appena pubblicata, la foto ha ricevuto. Siete curiosi di vederla anche voi? Eccola, dateci uno sguardo:

Ve l’avevamo detto che era davvero splendida in questa foto, Miriam Leone. Certo, lo è sempre stato. Eppure, in questo scatto in questione è davvero insuperabile. Lo pensate anche voi?

