Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso regala un siparietto con Filippo Nardi: ecco cosa è successo in diretta.

La puntata di oggi 16 settembre di Pomeriggio Cinque ha regalato un siparietto molto divertente. I protagonisti sono stati la famosa conduttrice, Barbara D’Urso, e Filippo Nardi, ex gieffino e naufrago de L’Isola dei Famosi. I due hanno trascorso gran parte delle loro vacanze estive insieme e con i loro video simpatici e mostrandosi sempre vicini sui social hanno fatto scatenare i gossip. Tutti hanno iniziato a pensare che i due fossero fidanzati ma entrambi hanno smentito. A distanza di un mese quasi, il britannico naturalizzato italiano è stato ospite nello studio di Carmelita: ecco cosa è successo.

Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso siparietto con Filippo Nardi: “Perchè non ci hai mai provato?”

Simpatico siparietto nello studio di Pomeriggio Cinque tra Barbara D’Urso e Filippo Nardi che durante l’estate sono stati al centro del gossip: tutti pensavano fossero diventati una coppia. La conduttrice nel presentarlo ha usato queste parole: “Vi presento il mio fidanzato virtuale”.

Una volta entrato il londinese nello studio di Carmelita D’Urso, lei ha subito ironizzato sulle voci girate sul loro conto: “Ci siamo fidanzati ma non me ne sono accorta“. Ha poi chiesto se avessero mai dormito insieme. Alla risposta “no“, ha chiesto “come mai?“: il tutto accompagnato da sguardi d’intesa e giocosi. La conduttrice ha scherzato nuovamente dicendo: “Tu non ci hai mai provato con me, perchè?“. Le risate non sono mancate.

Poi è arrivata la rivelazione sul loro rapporto. Barbara D’Urso ha svelato in diretta: “Abbiamo scoperto che siamo molto simili. I nostri amici dicono che staremmo molto bene insieme. Siamo diventati grandi amici: se ci fosse stata una storia tra noi non mi sarei mostrata in casa mia con lui”.

