Nathalie Caldonazzo Temptation Island Vip, il dramma: “E’ stata dura”

Nathalie Caldonazzo, prossima concorrente di Temptation Island Vip, parla con grande dolore del suo dramma

Nathaly Caldonazzo sta per affrontare una nuova avventura Temptation Island Vip: l’amore con il suo attuale compagno Andrea Ippoliti sta per essere messo alla prova. Ma ricordiamo quando ha parlato a Vieni Da Me, programma di Caterina Balivo, del suo rapporto con Massimo Troisi: come ha vissuto gli ultimi anni della relazione, fino a quanto l’attore ha lasciato prematuramente la vita terrena. C’era una grande differenza d’età tra loro: lei 24, lui 39 anni. Erano in un ristorante quando si sono conosciuti, entrambi seduti al proprio posto. Massimo la guardò intensamente e lei se ne accorse. Sapeva chi fosse e lo ammirava come attore. Ma vediamo più nel dettaglio quali sono i retroscena che si celano dietro quella coppia che ha affascinato tutti gli appassionati del mondo dello spettacolo in quegli anni.

Potrebbe interessarti anche:

Nathalie Caldonazzo e Massimo Troisi: il dramma raccontato dall’attrice

Nathaly Caldonazzo è stata insieme a Massimo Troisi negli ultimi anni della sua vita. L’attore napoletano sapeva della malattia e sapeva della gravità della situazione. Nathalie ha raccontato il suo dramma a Vieni da Me, svelando alcuni retroscena inediti sulla loro relazione: “Ci siamo conosciuti in un ristorante di Roma, Troisi mangiava e mi fissava. Uscendo io l’ho salutato, perché mi aveva fissato per tutto il tempo, e lui è rimasto stupito. Poi mi ha cercato per una settimana ed è riuscito a trovare il mio numero di telefono, cosi siamo usciti a bere un caffè. Avevo 24 anni, lui 39. Siamo stati insieme i suoi ultimi due anni. È presto per una ragazza di 24 anni subire un lutto d’amore. Quando va via il tuo compagno di vita stai male. Ci ho messo tanto a riprendermi, ma sono contenta di averlo conosciuto. Aveva paura della morte, ma da buon napoletano esorcizzava, faceva finta di non avere quella patologia”.

Presto, vedremo Nathaly nel reality Temptation Island Vip, condotto da Alessia Marcuzzi, che andrà in onda proprio questa sera. Vedremo come se la caverà con questa nuova avventura!