Pomeriggio 5, Barbara D’Urso a Mercedesz Henger: “Quella foto non è un bel messaggio…”. Ecco il ‘rimprovero’ in diretta.

Tanto gossip e tanti scoop, anche oggi, nell’affollatissimo salotto di Barbara D’Urso. Una nuova puntata di Pomeriggio 5 è andata in onda su Canale 5. E tra i tanti ospiti presenti in studio, c’è anche lei, Mercedesz Henger. La bellissima figlia di Eva Henger ha parlato della sua tormentata storia d’amore con l’ex tronista Lucas Peracchi, col quale adesso sembra essere tornata felicemente fidanzata. Ma , durante la chiacchierata, Barbara D’Urso ha avuto qualcosa da ridire alla bionda showgirl. Un vero e proprio rimprovero in diretta. Scopriamo perché.

Barbara D’Urso richiama Mercedesz Henger: colpa di una foto postata da Lucas

Anche oggi, a Pomeriggio 5 è tempo di gossip. Tra gli ospiti di oggi presenti nello studio della D’Urso, la bellissima Mercedesz Henger, che ha dato alcune spiegazioni sulle ultime liti social col suo fidanzato Lucas Peracchi. La ragazza spiega che l’ex tronista ha vissuto un periodo difficile: motivo per il quale ha ingiustamente attaccato Mercedesz su Instagram. Non tutti, in studio, sono particolarmente d’accordo con la Henger, in particolare Manila Gorio, che definisce altamente irrispettoso il comportamento di Lucas. Ma è stata anche la padrona di casa a ‘bacchettare ‘ la Henger e il suo fidanzato. Il motivo? Una foto postata da Lucas sul suo profilo. Uno scatto che, secondo la D’Urso, non trasmette un messaggio positivo. Ecco la foto in questione:

“Nessuna foto, lei è mia!”, sono queste le parole che Lucas allega alla foto ‘hot’ postata qualche giorno fa su Instagram. Nello scatto in questione, morde il lato B della sua fidanzata. Barbara D’Urso non sembra apprezzare molto il post, e non lo nasconde: “Questa foto che vediamo là, dove tu sei meravigliosa, non manda un bel messaggio”, ammette la conduttrice, indicando l’immagine riprodotta sullo schermo dello studio. Mercedesz si difende: “Se la frase lui l’avesse intesa come intendi tu sì, hai ragione, ma non è così.“. Ma la D’Urso replica: “Tu devi pensare a come la intende la gente quella frase…“. E voi, che idea vi siete fatti sulla questione?