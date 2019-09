Silvia Provvedi si è mostrata sui social con un fisico da urlo. In intimo ha sfoggiato il suo sguardo sexy migliore: ecco la foto.

Le gemelle Provvedi, conosciute da tutti come Le Donatella, sono amate davvero da tutti. Esplosive, vivaci e belle: non le manca davvero nulla. I programmi televisivi a cui hanno preso parte come X Factor, Grande Fratello e L’Isola dei Famosi le hanno permesso di farsi conoscere con la loro simpatia ed unicità. La loro bellezza è davvero inspiegabile e per questo motivo spesso regalano ai loro fan scatti più bollenti, per far innamorare tutti, ancora di più. Questa volta ci ha pensato Silvia: vediamo cosa ha pubblicato.

Potrebbe interessarti anche:

Silvia Provvedi su Instagram: fisico da urlo, lo scatto in intimo fa impazzire i fan

Giulia e Silvia Provvedi sono i nomi delle due gemelle che formano Le Donatella. Su Instagram, le sorelle gestiscono un profilo in comune, in cui amano condividere con i fan gli attimi più salienti delle loro giornate e non solo. Scatti bollenti spesso fanno innamorare letteralmente i loro fan. Questa volta ci ha pensato Silvia che ha postato uno scatto in intimo con il lato b in bella mostra.

Non solo il fisico scolpito, anche il suo sguardo super sexy ha incantato tutti. Sono tantissimi infatti i complimenti che ha ricevuto la giovane: “Che incanto che sei”, “Sei sempre più bella”, “Che sguardo” e tanti altri.