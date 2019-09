Serena Enardu Temptation Island Vip: età, figlio, Instagram dell’ex tronista che parteciperà al reality delle tentazioni con il fidanzato Pago

Serena Enardu è una delle protagoniste di Temptation Island Vip. Il reality sarà condotto da Alessia Marcuzzi e tornerà a breve su Canale 5 per allietare le serate dei telespettatori. Tra le coppie partecipanti ci sarà quella composta da Serena Enardu e Pago. Per chi non la ricordasse, Serena Enardu partecipò all’edizione di Uomini e Donne nel 2007. Conosciamo qualche dettaglio in più sull’ex tronista.

Serena Enardu è diventata famosa per aver partecipato a Uomini e Donne nel 2007 come tronista ma non ebbe molta fortuna nel trovare l’amore. Ci sono stati, infatti, vari tira e molla con il ragazzo che le aveva rubato il cuore davanti le telecamere.

Serena è del 1976 ed è cagliaritana, precisamente di Quartu Sant’Elena. Ha una sorella gemella di nome Elga e un fratello più grande.

Serena Enardu dopo il diploma in ragioneria, ha iniziato a lavorare in televisione soprattutto con gli spot pubblicitari e ha fatto anche l’inviata di Striscia la Notizia

Nel 2015, insieme alla sorella gemella, ha fatto parte del cast di Zoolander 2, al fianco di Ben Stiller e Owen Wilson.

Serena Enardu vita privata e figlio

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che in giovane età ha avuto un’importante relazione da cui è nato suo figlio Tommaso. Conclusasi questa storia, Serena ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per trovare l’amore.

Qui si innamorò di Giovanni Conversano ma la loro storia non è andata a gonfie vele. Tra alti e bassi, hanno portato avanti la relazione per 3 anni, ma nel 2009 si sono lasciati definitivamente per colpa di un tradimento del ragazzo. Dopo qualche anno in cui il gossip le ha affibbiato molti flirt, la Enardu ha incontrato il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago. I due sono felicemente fidanzati da quel momento, come dimostrano anche le romantiche foto che Serena pubblica spesso sul suo profilo Instagram. Parteciperanno come coppia a Temptation Island Vip. Come andrà a finire? Resisteranno agli ostacoli del reality delle tentazioni? Non ci resta che attendere l’inizio della trasmissione!