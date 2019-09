Temptation Island Vip, Simone e Chiara: “Lei è un fuoco, l’ha già tradito”, parole inaspettate che lasciano Simone Bonaccorsi senza parole

Puntata movimentata quella di Temptation Island Vip iniziata con un falò di confronto tra Damiano Coccia Er Faina e la fidanzata Sharon Macrì. Momenti difficili per le coppie che sono nel pieno del loro viaggio dei sentimenti. Anche Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito stanno attraversando una crisi. In particolare, a soffrire è Simone nel vedere alcuni atteggiamenti della fidanzata che sembra viversi la sua esperienza a Temptation Island senza particolari freni. Ecco le parole che hanno fatto infuriare Simone.

Simone Bonaccorsi, il più bello d’Italia, ha dovuto fare i conti con alcuni atteggiamenti della sua fidanzata Chiara Esposito. Già nella prima puntata il bel siciliano non aveva visto di buon occhio alcuni comportamenti della ragazza che spesso si lascia andare a veri e propri flirt con i tentatori del villaggio. Anche le altre ragazze, compagne di viaggio di Chiara, hanno notato questi strani atteggiamenti. A Simone viene mostrato un filmato in cui si vedono Serena e Anna che commentano la relazione tra Chiara e Simone: “Povero fidanzato…Lei è proprio un fuoco; è tutta un brìo”. “L’ha già tradito. C’ha già le corna”.

In più anche i comportamenti con il single Antonio non sono stati mandati giù da Simone, che però cerca sempre di difendere la sua fidanzata. La giustifica dicendo che è il suo carattere, ma si sente sicuro di lei. “Nel momento in cui siamo tornati, il nostro cuore è battuto forte. Io la amo e sono sicuro del nostro rapporto. Darei la mia vita per lei. Quando usciremo da qui, io me la sposerò“.

Insomma, Simone è follemente innamorato della sua Chiara e non intende pensare male di lei nonostante i numerosi atteggiamenti ambigui. Il loro amore supererà tutti gli ostacoli e usciranno insieme dal programma?