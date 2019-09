Stefano De Martino, imprevisto ‘imbarazzante’ a Stasera tutto è possibile: succede proprio mentre si registra sul palco

Stefano De Martino sarà alla conduzione di ‘Stasera tutto è possibile’: la Rai continua a credere in lui e gli affida uno dei programmi più seguiti. Fino ad ora, era stato nelle mani di Amadeus, ma adesso è passato al marito di Belen Rodriguez che sembra proprio non vedere l’ora di tornare in prima serata. Il ballerino, lanciato da Amici e diventato famoso diversi anni fa anche grazie al gossip sulla storia d’amore con Belen, aveva appena ricevuto piena fiducia dalla produzione che gli ha affidato la conduzione di Made in Sud in compagnia di Fatima Trotta, con la quale terrà anche degli spettacoli nei teatri di Napoli prossimamente.

Stefano De Martino, l’imprevisto: cade in diretta sul palco di Stasera tutto è possibile

“Sono un tipo meticoloso, per cui questa sarà una doppia sfida perché tutto si baserà sull’improvvisazione”, spiega Stefano De Martino in una recente intervista. Per cui, dobbiamo pensare sia stata un’improvvisazione anche la caduta presa sul palco mentre girava il promo? Beh, magari quella era studiata. Sì che lo era. Infatti, si vede chiaramente che Stefano stava girando il video per promuovere il programma. In un primo momento, lo vediamo impegnato con i vari telefoni sulla scrivania. Poi, ad un certo punto, dall’altro lato della cornetta c’è sua mamma e lui cerca di tranquillizzarla. E’ proprio in quel momento che il palco si inclina in posizione quasi verticale e lui non può fare altro che lasciarsi cadere portandosi appresso un po’ di cose dalla scrivania.

Un momento esilarante, un promo che ci fa capire già quale sarà il clima che troveremo in trasmissione questa sera. Ci sarà da divertirsi con diversi concorrenti che si sfideranno in giochi nuovi e con un conduttore sulla cresta dell’onda ormai da un bel pezzo.