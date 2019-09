La sorprendente rivelazione di Stefano De Martino a poche ore dalla prima puntata di Stasera tutto è Possibile spiazza tutti, ecco quanto dichiara.

È, senza alcun dubbio, il personaggio del momento, Stefano De Martino. Dopo anni in Mediaset e alla ‘corte’ di Maria De Filippi, il ballerino napoletano è a tutti gli effetti un membro dell’azienda di Viale Mazzini. Dapprima al timone di Made in Sud, il marito di Belen Rodríguez si è dimostrato essere un abile e perfetto conduttore. Tanto che, dopo le avventure con sua moglie a La Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro, il buon Stefano, da questa sera, sarà alla conduzione di Stasera tutto è Possibile, il game show di Rai Due. Ma ecco che, a poche ore dal debutto, Stefano ha fatto una sorprendente rivelazione. Ecco quanto ha dichiarato il napoletano.

Stefano De Martino, la rivelazione a poche ore da Stasera tutto è Possibile

È più che normale che, prima dell’esordio di un grande programma, il conduttore si presti ad un’intervista. È proprio questo, infatti, che è accaduto a Stefano De Martino. Che, prima della prima puntata di Stasera tutto è Possibile, game show di Rai Due di cui il ballerino è la colonna portante al posto di Amadeus, il marito di Belen Rodríguez si è raccontato senza peli sulla lingua in un’intervista per Libero. È stato un vero e proprio fiume in piena in quest’occasione Stefano. Dove non solo ha parlato del suo nuovo incarico lavorativo, ma ha fatto anche una sorprendente rivelazione. Quale? Beh, come tutti i personaggi dello spettacolo, anche il buon Stefano ha uno sogno nel cassetto. Ovvero, quello di condurre il Festival di Sanremo. Certo, un sogno non da poco, è ovvio. Eppure, per quest’anno, sia lui che sua moglie Belen, saranno alle prese con il Dopofestival. Chissà, magari la ‘promozione’ arriverà al più presto..

