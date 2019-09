Chi è Gabriele Pippo, Temptation Island Vip 2019: la coppia al posto di Ciro e Federica

Chi è Gabriele Pippo, il figlio di Pippo Franco che sostituirà insieme alla fidanzata la coppia di Ciro Petrone e Federica Caputo.

Temptation Island Vip 2019 è ai blocchi di partenza e questa sera, 9 settembre, ha preso il via la prima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Le anticipazioni non stanno rendendo onore alla quantità di cose curiose e inaspettate che stanno succedendo in diretta oggi, ma una cosa è certa: la coppia Ciro Petrone e Federica è andata via ed è stata sostituita nel cast di Temptation Island Vip 2019. Al loro posto Silvia Tirado e Gabriele Pippo. Chi sono? Lei è la fidanzata di Gabriele, famoso per essere il figlio di Pippo Franco.

Ciro Petrone e Federica Caputo eliminati: la coppia che li sostituisce

Una coppia nel mondo di Temptation Island Vip è uscita prima del previsto ed è stata sostituita. Si tratta di Ciro Petrone e Federica Caputo che hanno lasciato improvvisamente il programma di Maria De Filippi. In un impeto di nostalgia, l’attore è scappato dal suo villaggio e ha raggiunto di corsa la fidanzata. Una fuga romantica, costata però l’eliminazione ai due, che sono stati sostituiti da un’altra coppia: Gabriele Pippo e Silvia Tirado.

Chi è Gabriele Pippo Temptation Island Vip 2019

Ma chi è Gabriele Pippo? Figlio di Pippo Franco i due si sono conosciuti nel mondo della musica e dello spettacolo, ma si sa poco sulla sua vita privata e professionale. Per ora sappiamo che Gabriele Pippo lavora come producer e sound designer occupandosi anche della carriera della fidanzata, Silvia Tirado. Lei è infatti una cantante di 26 anni che ha appena sfornato un singolo Diablita, uscito su Spotify.