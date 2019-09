Temptation Island Vip Instagram, Tina Cipollari deride Damiano Er Faina con una story dopo il falò di confronto con Sharon Macrì

La seconda puntata di Temptation Island Vip sta regalando tantissime emozioni. Dopo la squalifica di Ciro Petrone e Federica Caputo per aver violato le regole del programma, la coppia è stata sostituita da Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Nel frattempo, Damiano Coccia Er Faina chiede un confronto immediato alla sua fidanzata Sharon Macrì che inizialmente rifiuta, ma dopo è costretta ad incontrarlo. Dopo uno scontro, la ragazza decide di abbandonare il confronto e tornare nel villaggio per non perdersi questa nuova esperienza e proseguire il suo viaggio dei sentimenti.

Nel frattempo sui social, gli utenti prendono di mira Damiano ironizzando sulla sua situazione. E arriva una Instagram story inaspettata di Tina Cipollari.

Temptation Island Vip Instagram, Tina Cipollari prende in giro Damiano Er Faina

Damiano Er Faina ha chiesto un falò di confronto perchè non ha visto di buon occhio alcuni atteggiamenti della fidanzata Sharon all’interno del villaggio. La ragazza si è dimostrata molto socievole ed estroversa verso i single, dichiarando di voler continuare la sua esperienza a Temptation Island Vip e accusando Damiano di essere un ragazzo insicuro che non si fida di lei.

Nel frattempo, Er Faina viene preso in giro sui social. Già settimana scorsa c’era stata una protesta di alcune pagine Instagram contro di lui, in quanto Damiano ha sempre criticato il programma di cui ora fa parte. Anche alcuni personaggi VIP si erano esposti contro la sua presenza nel programma.

Questa sera, dopo il falò di confronto, Tina Cipollari ha pubblicato una Instagram Story con cui prende in giro Damiano Er Faina. Nella foto, Damiano porta due belle corna da cervo e il tutto è accompagnato dalla canzone “Cervo a primavera” di Riccardo Cocciante.