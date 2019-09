Anticipazioni Temptation island Vip seconda puntata: falò immediato per una delle coppie, abbandoni e nuovi arrivi, ecco cosa accadrà nel dettaglio.

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip. Continua il viaggio nei sentimenti delle sei coppie celebri che hanno deciso di mettersi in gioco all’interno del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo il grande successo della puntata d’esordio, caratterizzata dall’uscita anticipata di Ciro Petrone e Federica Caputo, che non hanno resistito alla lontananza, ecco che arrivano nuove sorprese e incredibili colpi di scena. Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda puntata del reality sulle coppie vip? Leggete e scopriamo insieme nel dettaglio quello che accadrà questa sera su Canale 5.

Temptation Island Vip anticipazioni: ecco cosa accdrà nella seconda puntata

Temptation island Vip non sta deludendo le aspettative. Il pubblico voleva sorprese, colpi di scena e soprattutto dinamiche ‘accese’ tra i concorrenti, ed è proprio quello che sta accadendo all’interno dei villaggi. La pagina ufficiale Instagram del programma ha reso noti alcuni ‘spoiler’ della seconda puntata, che riguardano tutte le coppie. Quello che sappiamo con certezza è che Damiano Coccia, ‘Er Faina’, richederà un falò di confronto immediato alla fidanzata Sharon, addirittura nel cuore della notte. Epica la risposta di lei all’annuncio della Marcuzzi: ‘Un falò adesso? Ma io ho sonno!’. Come sarà andata tra i due romani che erano entrati così sicuri e forti del loro amore? A quanto pare sarà una serata non facile anche per Simone Bonaccorsi, atteso da un Pinnettu tutt’altro che piacevole. Per ora non è dato sapere cosa vedrà sulla fidanzata Chiara, ma di sicuro, a giudicare dalla sua espressione a fine video, niente di buono.

In lacrime invece Anna Pettinelli, che secondo le anticipazioni trapelate sul web, potrebbe vedere qualcosa che non le piacerà, così come accadrà anche a Pago, fidanzato di Serena Enardu, la quale proverà a scambiarsi ‘segreti’ con un tentatore eludendo i microfoni. Infine, come se questo non bastasse, arriverà nel villaggio una nuova coppia, quella composta da Gabriele Pippo e la fidanzata Silvia Tirado, che regaleranno certamente altre sorprese. Tutto pronto allora, non resta che aspettare le 21.30 per vedere ogni cosa nel dettaglio.

