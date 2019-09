Trono Over, Uomini e Donne, Maria De Filippi: “Non si sente bene è andato via”

Uomini e Donne, Trono Over: per Gemma Galgani torna un corteggiatore storico che lascia tutti sconvolti.

Oggi, lunedì 16 settembre, inizia la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, il programma cult del pomeriggio di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo aver scoperto i tronisti nella puntata di oggi,16 settembre, è andato in onda il Trono Over di Uomini e Donne e l’attenzione si concentra su Gemma Galgani che ha tre nuovi corteggiatori che sono pronti a scendere le scale per lei. Ma pare che ci sia anche una sua vecchia conoscenza.

Uomini e Donne, Trono Over: Mario doveva tornare per Gemma Galgani, ma si sente male

Entrano così in studio tre nuovi corteggiatori per Gemma Galgani. Crispino è il primo che si presenta per la dama di Torino. Sessantuno anni, cerca di smorzare la tensione facendo un po’ di battute, ma gli vengono un po’ male e ovviamente la Galgani è piuttosto perplessa a riguardo. Nonostante ciò, Gemma tiene Crispino e si fa entrare Pippo, il secondo corteggiatore per la Galgani che inizia anche lui a presentarsi. Maria De Filippi a questo punto spiega che per Gemma doveva entrare Mario, ma non lo farà: “Non si sente bene, non entra più. Non so cosa dirti, voleva entrare, ma dice che si è agitato e che non se la sente” dichiara la padrona di casa e la Galgani risponde: “Ma non posso andare io?”. Maria dice che non è il caso, ma la dama di Torino insiste e scatena la Cipollari: “Basta, non ti vuole vedere, ma quanto sei polemica”. Scatta la bagarre in studio e il pubblico esplode inneggiando a Tina Cipollari mettendo in un angolo come sempre la Galagani.