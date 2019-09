Uomini e Donne Trono Over, Ida Platano sta insieme ad Andrea Filomena? La rivelazione durante la registrazione del programma, ecco tutta la verità.

Uomini e Donne sta per tornare, e già sono cominciate le prime registrazioni del dating show di Canale 5, la cui prima puntata andrà in onda lunedì prossimo. Dopo le anticipazioni sul primo appuntamento con Trono Classico, anche gli ‘over’ hanno ricominciato il loro percorso. Tra questi, la famosissima Gemma Galgani, le cui vicende amorose sono ormai il fulcro della trasmissione, ma anche Ida Platano, ex di Riccardo Guarnieri. Entrambi sono tornati in trasmissione per continuare la ricerca dell’amore, ma stando alle prime anticipazioni, Ida ha fatto un annuncio molto particolare nel corso della prima registrazione: c’entra Andre Filomena, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island.

Uomini e Donne Trono Over, la rivelazione di Ida Platano: sta con Andrea Filomena? La verità

Durante la prima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano è tornata nel parterre femminile e dopo aver battibeccato con il suo ex Riccardo Guarnieri, che a quanto pare continua a provare qualcosa per lei, si è detta più serena e distesa, anche perché ha cominciato una nuova frequentazione. La persona che in questo periodo sta sentendo, è ben nota al pubblico di Uomini e Donne, perché ha partecipato solo pochi mesi fa a Temptation Island. SI tratta di Andrea Filomena, ex fidanzato di Jessica Battistello, con cui si è lasciato proprio dopo l’esperienza a Temptation Island, per i comportamenti di lei con Alessandro Zarino, oggi tronista a Uomini e Donne.

Andrea e Ida hanno cominciato una frequentazione perlopiù telefonica, ma non è escluso che questo rapporto possa diventare prima o poi una cosa più importante. Per ora, però, ha spiegato la ‘dama’, è ancora troppo presto per definire la loro una relazione, diciamo che si tratta di un’amicizia ‘speciale’. Cosa penserà Riccardo di questa nuova frequentazione di Ida? E soprattutto, dobbiamo aspettarci un arrivo improvviso di Andrea al Trono Over? Non ci resta che aspettare le prossime puntate e scoprirlo insieme.

