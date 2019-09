Uomini e Donne, Tina Cipollari accetta la difficile sfida: “Lo farò entro Natale”. Qual è l’obiettivo dell’opinionista?

Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione di Uomini e Donne. Nuovi tronisti, nuovi corteggiatori, ma tra le certezze assolute del programma c’è lei, Tina Cipollari. La vamp bionda sarà, come sempre, opinionista fissa nella trasmissione di Maria De Filippi, al fianco del suo amici fidato Gianni Sperti. E dalle anticipazioni trapelate sul web riguardo le prime registrazioni delle puntate, sembra proprio che Tina abbia iniziato il suo spettacolo. Per lei, quest’anno, una nuova sfida da affrontare. Quella di perdere peso! Ebbene si, con tanto di nutrizionista che la seguirà, la Cipollari ha deciso di accettare la sfida. Scopriamo di più.

Uomini e Donne, Tina Cipollari e la sfida della dieta: perderà 20 kg entro Natale?

Dalle anticipazioni della registrazione del 7 settembre, è trapelato un episodio davvero divertente, che riguarda lei, Tina Cipollari. La vulcanica opinionista di Uomini e Donne tornerà a farci divertire anche quest’anno con i suoi commenti irriverenti durante le puntate. Ma non è tutto. Pare che quest’anno Tina sia impegnata in una sfida personale, concordata proprio all’interno del programma. Tina è salita sulla bilancia, proprio nello studio della De Filippi. Non si è fatta alcun problema a dichiarare in pubblico il suo peso, 84 kg. Ma da qui è partita la sfida: la Cipollari intende mettersi a dieta! L’obiettivo? Perdere 20 kg entro Natale. Una sfida difficile ma non impossibile per la bellissima Tina, che sarà affiancata da una nutrizionista durante il suo percorso. Riuscirà a raggiungere il suo obiettivo? Conoscendo quanto è golosa la vamp, ne vedremo delle belle! Appuntamento a lunedì 16 settembre per la prima puntata di Uomini e Donne.