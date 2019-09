Wanda Nara irresistibile a Tiki Taka, scollatura e spacco profondo, poi l’incidente ‘hot’: l’abito si scuce improvvisamente, rimane ‘mezza nuda’.

Wanda Nara è tornata in tv con Tiki Taka. La bella moglie e agente di Mauro Icardi sta riprendendo i suoi impegni lavorativi dopo il trasferimento del marito al Paris Saint Germain. Bellissima e sensuale, Wanda è molto seguita anche su Instagram, dove condivide spesso e volentieri le sue foto in versione ‘hot’, che fanno letteralmente impazzire i fan. Nelle ultime storie, prima della diretta su Italia 1, l’argentina è nel camerino e si prepara: il suo abito è esplosivo e mette in risalto le sue forme da ‘bomba sexy’, ma improvvisamente si scuce e la lascia ‘mezza nuda’: incidente super hot per lei.

Wanda Nara, incidente ‘hot in camerino: l’abito si scuce e rimane mezza nuda

Wanda Nara ha ripreso il suo posto a Tiki Taka accanto a Pierluigi Pardo. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, Wanda ha voluto mostrare in anteprima ai fan il suo outfit per la trasmissione. I video la immortalano mentre è ancora in camerino e sta sistemando il look. Il suo abito è davvero una bomba, super scollato e con uno spaccco particolarmente profondo, che mette in mostra le sue forme esplosive. Il decolleté della Nara è incontenibile e le immagini lo dimostrano. Ma poi accade un piccolo ‘incidente’.

Come si vede dalle storie di Wanda Nara, il suo abito è davvero super sexy, e mette in risalto le sue curve mozzafiato. Ma poco prima di andare in onda, accade l’incidente che infiamma Instagram: il vestito improvvisamente si scuce e lascia Wanda ‘mezza nuda’, come dice nel video anche la sarta che tempestivamente è intervenuta per sistemare tutto. Un vero e proprio ‘incidente hot’, che non si vede del tutto nelle storie, ma sicuramente ha fatto volare la fantasia dei fan di Wanda.

