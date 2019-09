A poche ore dalla pubblicazione del primo libro di Giulia De Lellis, Andrea Damante esprime, ancora una volta, la sua opinione: le sue parole spiazzano.

Ne abbiamo parlato per mesi e mesi. Adesso, l’attesa è finalmente terminata. Oggi, martedì 17 settembre, è uscito il libro di Giulia De Lellis sul tradimento di Andrea Damante. Un libro che ha fatto parlare molto, ma che, sin da subito, ha riscosso un successo davvero spropositato. Ecco. Come avrà reagito il deejay veronese dinanzi a tale iniziativa? Già in precedenza, come ricorderete, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva espresso la sua opinione. Stando a quanto dichiarato da Damante, il libro di Giulia era stato ‘ideato’ per business. Niente più. Ma ecco che, a poche ore dalla messa in vendita, il deejay ritorna sull’argomento. Ecco le sue parole al riguardo.

Giulia De Lellis, le parole di Andrea Damante sul tradimento spiazzano

Non ne ha mai fatto mistero, Giulia De Lellis. ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’ è incentrato sul tradimento che, circa un paio di anni, Andrea Damante ha commesso nei suoi confronti. Una scelta ‘azzardata’, ammettiamolo, ma soprattutto molto coraggiosa. Tuttavia, sull’argomento è ritornato a parlare anche il diretto interessato. Nel corso della trasmissione radiofonica su Radio 105, di cui è ospite per questa settimana, il deejay veronese ha espresso nuovamente il suo parere senza troppi giri di parole e, soprattutto, senza peli sulla lingua. Come dicevamo precedentemente, lo aveva già fatto in precedenza. Ma oggi, giorno della pubblicazione del libro, l’ex tronista è ritornato sull’argomento. Certo, le sue parole spiazzano completamente tutti. Perché Andrea ammette di aver commesso il tradimento, di aver sbagliato, ma che, d’altra parte, sono passati diversi anni e che, quindi, è necessario che si vada avanti. Siete d’accordo anche voi?

