Temptation Island Vip, Anna Pettinelli scoppia in lacrime: ecco cosa ha fatto Stefano Macchi; è accaduto nella puntata di ieri.

È andata in onda ieri la seconda puntata di Temptation Island Vip. È la seconda edizione del reality dedicato alle coppie vip. Tra le fidanzate che quest’anno hanno deciso di mettersi in gioco c’è anche lei, la vulcanica Anna Pettinelli. Ma, quella di ieri, non è stata una puntata facile per la speaker. Che si è lasciata andare a un lungo pianto disperato. Il motivo? Il feeling tra il suo fidanzato Stefano Macchi e la tentatrice Cecilia. Ecco cosa ha visto.

Temptation Island Vip, Anna Pettinelli scoppia in lacrime: Stefano sempre più vicino a Cecilia

Anna Pettinelli in una valle di lacrime: potrebbe essere questo il titolo della puntata di ieri di Temptation Island Vip. La concorrente è apparsa davvero sofferente, dopo le immagini del suo Stefano mostratele da Alessia Marcuzzi durante il falò. Anna è preoccupata per il rapporto amichevole e confidenziale che sta nascendo tra il suo fidanzato Stefano e la single Cecilia. “Si divertono, lei le piace davvero”. La Pettinelli spiega alle sue amiche che per lei un rapporto del genere è più ‘pericoloso’ di una pura attrazione fisica. E pensa che la bella Cecilia possa mettere a rischio la sua relazione con Stefano: “Io voglio solo lui, non mi piace nessun altro”, rivela la Pettinelli alle amiche, tra le lacrime. Ma le ragazze tranquillizzano Anna, spiegandole che quello tra Stefano e Cecilia è un semplice rapporto amichevole. Serena scherza così: “È più giovane e simpatica di te”, e strappa un sorriso a una disperata Anna. Come finirà tra la coppia? Stefano si avvicinerà ancora a Cecilia?