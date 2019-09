Ascolti tv Temptation Island Vip, lunedì 16 settembre: un’altra serata di passione per Alessia Marcuzzi che si è confrontata con il Commissario Montalbano.

Ascolti tv Temptation Island Vip, lunedì 16 settembre: il verdetto del pubblico era molto atteso perché ancora una volta il docu reality di Canale 5 si confrontava contro Montalbano. Una scelta chiara, quella di Rai 1. Ancora una volta il Commissario più famoso d’Italia per contrastare gli ascolti di Alessia Marcuzzi e dei suoi fidanzati. Intendiamoci, le emozioni forti anche nel villaggio sardo che ospita la seconda edizione Vip di Temptation non sono mancate. Così come ci sono stati anche nuovi ingressi, come quelli del figlio di Pippo Franco e della sua compagna. Ora però è arrivato il verdetto e ancora una volta non è stato faborevole alla conduttrice romana.

Ascolti tv Temptation Island Vip, lunedì 16 settembre: i numeri parlano chiaro

Temptation Island Vip 2019 per il momento non decolla e non ha ancora raggiunto i numeri di un anno fa. La seconda puntata del docu reality di Canale 5 è stata vista da 2.959.000 spettatori netti per il 17.75% di share. Sull’altro fronte invece Il Commissario Montalbano con la replica de ‘Il sendo del tatto’, ha toccato quoita 4.423.000 spettatori pari al 20.56% di share. Bene l’esordio di Stefano De Martino, nuovo conduttore di Stasera Tutto è Possibile con 1,3 milioni di spettatorie il 6,79% di share. Un risultato migliore del debutto un anno fa con Amadeus, a conferma di quanto sia convinfente il ballerino napoletano.

Il nuovo esame tra una settimana, lunedì 23 settembre. Su Rai 1 debutta la nuova stagione de L’Eredità, poi I Soliti Ignoti con Amadeus e un’altra replica di Montalbano, ‘Gli arabcini di Montalbano’. Canale 5 invece risponderà con la prima puntata di Striscia la Notizia, Greggio e Hunziker insieme, e poi Temptation Island Vip 2019 alla terza puntyata. Basterà il traino del tg satirico per risollevare le sorti del docu reality?

