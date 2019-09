Belen Rodriguez, la foto ‘hot’ in ciabatte fa impazzire il web, ma un dettaglio non sfugge ai più attenti: ‘Troppi ritocchi, attenta’, ecco cos’è successo.

Belen Rodriguez trova sempre il modo di far parlare di sé. Da quando è tornata con il marito Stefano De Martino, si rincorrono insistentemente le voci in merito a una sua eventuale seconda gravidanza, che però per ora non è stata mai ufficializzata dai diretti interessati. Al contrario, Belen è in grandissima forma e lo dimostra quotidianamente con le foto ‘hot’ che posta sui social. L’ultimo post pubblicato su Instagram è una sua foto ‘casalinga’: Belen è in ciabatte ed è comunque bellissima, ma un dettaglio non sfugge ai più attenti, che la ‘accusano’ di aver ritoccato la foto: ecco cs’è successo nel dettaglio.

Belen Rodriguez, la foto in ciabatte è hot: un dettaglio non sfugge ai fan, partono le accuse

Belen Rodriguez ha pubblicato una foto su Instagram in cui si mostra in tutta la sua semplicità. Niente trucco, né particolari orpelli per la showgirl argentina, che è in casa e indossa un semplice completo top con minigonna e al piede un paio di ciabatte azzurre. L’immagine è ‘particolare’, perché sottolinea la bellezza di Belen in una versione ‘acqua e sapone’, che non sempre lei mostra pubblicamente.

Forma invidiabile e gambe da urlo sono in primo piano nello scatto, come si può vedere, e nei tantissimi commenti che hanno invaso il profilo di Belen viene sottolineata la sua sensualità e bellezza nonostante l’outfit casalingo, in particolare nonostante le ciabatte. Ecco alcuni commenti.

Tutti hanno notato le ciabatte e sottolineano come Belen sia bellissima anche in questa versione senza trucco e casalinga. Ma qualcuno nota un ‘dettaglio’, e accusa Belen di aver modificato la foto un po’ troppo. Nello specchio, infatti, si vede il riflesso di una piuma, che sul mobile accanto a Belen non c’è: è stata cancellata in post produzione? Non è chiaro, ma un utente insinua che la showgirl abbia ritoccato l’immagine.

