Caterina Balivo, spiacevole ‘imprevisto’ per lei: è successo dopo la puntata di Vieni da me. Scopriamo cosa è successo.

Caterina Balivo è una delle conduttrici tv più amate del nostro piccolo schermo. Il suo Vieni da Me è tornato in tv da qualche giorno, ma le interviste della bella napoletana sono già seguitissime dal telespettatori. Ai quali, però, la bella Caterina ha appena mostrato cosa le è successo dopo la puntata. Un imprevisto che la conduttrice ha immortalato nelle sue Instagram Stories. Siete curiosi di scoprire cosa è successo? Ve lo sveliamo noi.

Caterina Balivo, piccolo ‘imprevisto’ dopo Vieni da me: via i tacchi!

“L”unica cosa che vorrei in questo momento?”, è questa la domanda a cui la bellissima Caterina ha risposto nelle Instagram Stories postate poco fa sul suo profilo. “Un bel paio di scarpe basse”. Ebbene sì, le amiche potranno capire: i piedi della Balivo chiedono aiuto! La conduttrice, con la sua solita ironia, non esita a togliere le scarpe col tacco a spillo e a mostrarsi scalza, tenendo per il braccio un collega, dietro le quinte. Un siparietto davvero divertente, in cui la conduttrice ha messo i risalto tutta la sua semplicità:

Chi di voi non ha mai desiderato un bel paio di ciabatte o infradito comodi, dopo una lunga giornata sui tacchi? Ebbene, Caterina può capirvi. Il piccolo ‘incidente’ capitatole oggi, durante la puntata di Vieni da me, è stato immortalato dalla Balivo nelle sue stories. “Io resto qua così, non mi muovo!”, dichiara la conduttrice, che ha dato vita a un siparietto davvero esilarante. Che dire, Caterina Balivo è davvero una di noi!