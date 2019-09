Cecilia Rodriguez pubblica un video selfie davanti allo specchio: la maglia scivola giù all’improvviso, l’incidente ‘hot’ diventa inevitabile.

Cecilia Rodriguez è una delle influencer e modelle del momento. Bellissima e sensuale, pubblica su Instagram tutte le sue foto ‘hot’, che mandano letteralmente in visibilio i fan. La sua storia d’amore con Ignazio Moser è al centro del gossip, tutti aspettano l’annuncio del matrimonio tra i due giovani, che però per il momento sembrano volersi ancora godere il loro fidanzamento, fatto di grande passione, viaggi e avventure da condividere. Nelle ultime storie Instagram, Cecilia ha fatto un video selfie per mostrare ai followers il suo outfit, ma all’improvviso la maglia le è scivolata giù lungo la spalla: incidente ‘hot’ dietro l’angolo per la bella argentina, ecco cos’è successo.

Cecilia Rodriguez, Instagram diventa ‘hot’: la maglia scivola giù, fan in delirio

Cecilia Rodriguez è una donna estremamente affascinante e sensuale. Sorella della ‘Belen nazionale’, Chechu ha fatto ‘scalpore’ quando ha lasciato il suo ex in diretta al Grande Fratello, perché affascinata da Ignazio Moser, che oggi è l’uomo della sua vita. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, la modella e influencer si è immortalata mentre era davanti allo specchio, con addosso un completo mini gonna e maglia, e un paio di stivali alti fino al ginocchio. Un outfit semplice, che mette in mostra il fisico da urlo e le gambe ‘chilometriche’ di Cecilia.

Durante il video, però, la sorella di Belen incorre in un piccolo incidente ‘hot’. La maglia che indossa, infatti, ha uno scollo molto largo e può essere indossata in diversi modi. Cecilia cerca di mostrarli tutti, ma a un tratto la maglia scivola giù e lascia scoperta la spalla, poi il braccio, fino quasi a scoprire il decolleté di Cecilia. Un altro centimetro in più e la bella argentina avrebbe mostrato qualcosa di ‘troppo’. Incidente ‘hot’ scampato per un soffio, dunque, ma i fan sono comunque felici di aver ammirato tutta la sua bellezza.

