Temptation Island Vip, durante il suo falò di confronto Damiano Coccia è finito nel mirino: ecco cosa è accaduto nel frattempo su Instagram.

Anche la seconda puntata di Temptation Island Vip è terminata. Una puntata, tra l’altro, davvero ricca di colpi di scena. In primis, per Damiano e Sharon, una delle sei coppie del programma. Perché proprio loro? Semplice! È stata, infatti, la prima coppia, dopo la squalifica di Ciro Petrone e Federica Caputo, ad aver chiesto il falò di confronto anticipato. Sono passati soltanto cinque giorni da quando sono entrati all’interno dell’Is Morus Relais, eppure il youtuber ha voluto chiedere un incontro immediato alla sua compagna perché infastidito da alcuni suoi atteggiamenti. Ma ecco che, dopo la messa in onda del suo falò, su Instagram accade qualcosa di imprevisto. A cosa ci riferiamo? Damiano finisce letteralmente nel mirino dei sostenitori del programma. Ecco perché.

Damiano di Temptation Island Vip nel mirino: cos’è accaduto durante il suo falò

Il primo falò di Damiano e Sharon a Temptation Island Vip non è stato affatto uno dei migliori. A soli cinque giorni dalla loro entrata nel programma, il youtuber romano ha voluto incontrare la sua fidanzata perché infastidito dal suo atteggiamento all’interno del villaggio. Purtroppo, l’epilogo non è stato positivo. La giovane, infatti, dopo aver ascoltato le motivazione del suo compagno del falò di confronto anticipato e dopo aver spiegato le sue ragioni, ha deciso di lasciarlo. Una decisione, ovviamente, sofferta. Ebbene. Subito dopo la messa in onda del falò, Damiano è finito nel mirino dei sostenitori del programma su Instagram. Ecco perché:

Ecco. Da come si può leggere quindi, la maggior parte dei commenti sono contrari all’atteggiamento che Damiano ha dimostrato a Temptation Island Vip. A detta di molti ‘possessivo’ e ‘geloso’. Voi, invece, come la pensate?

