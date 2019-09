Temptation Island Vip, falò di confronto ‘straordinario’ per Damiano e Sharon: ecco com’è andata a finire tra loro due, il finale è sorprendente.

Ieri sera, lunedì 16 settembre, è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip. Sono successe tantissime cose, soprattutto ad alcune coppie. In primis, a Damiano Coccia e Sharon Macrì. Come raccontato in un nostro recente articolo, il youtuber romano aveva chiesto il falò anticipato alla sua compagna perché infastidito da alcuni suoi gesti, ma soprattutto da alcune sue parole. Ecco. È proprio per questo motivo che, dopo un confronto finale davvero acceso, la giovane ragazza decide di lasciarlo lì sul tronco. Dopo soltanto pochi giorni, quindi, la coppia è uscita dal programma separata. Ma accade qualcosa di imprevisto. Perché, sul finire della puntata, Damiano chiede un nuovo falò di confronto ‘straordinario’ alla sua fidanzata. Ecco com’è andata a finire.

Temptation Island Vip, Damiano chiede un falò ‘straordinario’: com’è andata a finire

Sembrava, quindi, che la storia d’amore tra Damiano Coccia e Sharon Macrì fosse terminata dopo solo pochi giorni di Temptation Island Vip. Il youtuber romano ‘recriminava’ alla sua fidanzata atteggiamenti libertini e troppo spensierati all’interno del villaggio sardo. La giovane, invece, era furiosa nei confronti del suo compagno perché certa di non aver fatto nulla di male. Proprio per questo motivo, quindi, ha deciso di lasciarlo lì da solo sul tronco. La fine, quindi, sembrava annunciato. Eppure, si è verificato un vero e proprio colpo di scena. Perché, sul finire della seconda puntata, Damiano ha chiesto un falò ‘straordinario’ alla sua Sharon. Dove ha letteralmente aperto il suo cuore. Durante il confronto, infatti, il giovane youtuber ha spiegato, per filo e per segno, i suoi sentimenti e le sensazioni provate all’interno del villaggio. Sottolineando, tra l’altro, quanto sia fortemente legato a lei. Insomma, una dichiarazione che, ammettiamolo, non lascerebbe interdetta nessuna ragazza. Sarà proprio per questo che Sharon ha deciso di ‘perdonarlo’. Un finale sorprendente, è vero. Ma, d’altronde, quando l’amore è vero…

