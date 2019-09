La Prova del Cuoco, botta e risposta tra Elisa Isoardi e Claudio Lippi: momento imbarazzante per la conduttrice, che risponde al collega per le rime.

La Prova del Cuoco è di nuovo su Rai Uno. Il programma sta pian piano entrando nel vivo, con tutte le novità che la conduttrice Elisa Isoardi aveva già annunciato nei mesi scorsi. Una di queste, è la presenza fissa in studio di Claudio Lippi, che accompagna la Isoardi nel suo ‘viaggio nei sapori’ quotidiano, insieme a un altro ‘ospite speciale’ a 4 zampe. Nell’ultima puntata andata in onda, i due presentatori hanno avuto dei momenti di imbarazzo per un botta e risposta partito da una battuta di Lippi alla collega, che ha saputo rispondergli per le rime. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo.

La Prova del Cuoco, imbarazzo tra Claudio Lippi ed Elisa Isoardi: botta e risposta in diretta

La Prova del Cuoco è un programma molto seguito, un cooking show di grandissimo successo, da sempre dedicato a nuove ricette di tutte le parti d’Italia. Quest’anno, tra gli ‘ingredienti’, c’è anche la grande ironia e simpatia di Claudio Lippi, che è accanto alla confermata Elisa Isoardi. Nel corso della scorsa puntata dello show, i due hanno avuto un improvviso botta e risposta che ha messo in imbarazzo la conduttrice per qualche secondo. Tutto è nato quando la Isoardi ha ringraziato Lippi per la sua presenza, dicendogli di essere felice di lavorare al suo fianco. Immediata la risposta del collega, che ha fatto una battuta: ‘Sono felice di lavorare con te per i prossimi 9 mesi, speriamo solo che non rimani incinta’.

Un momento di silenzio e imbarazzo ha seguito la battuta di Lippi, prima che la Isoardi trvasse le parole giuste per rispondere: ‘Ci vorrebbe lo Spirito Santo. Tranquillo, starò con te’, ha replicato, chiudendo tutto tra gli applausi e i sorrisi dei presenti.

