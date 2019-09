A poche ore dalla pubblicazione del bacio di Taylor Mega con Giorgia Caldarulo, arriva la furiosa reazione di Erica Piamonte: ecco lo sfogo su Instagram.

Sapevamo benissimo che sarebbe arrivata. Ed è stato così. A poche ore dalla pubblicazione del bacio tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, è arrivata la reazione di Erica Piamonte. Le due giovane ragazze si sono conosciute all’interno della casa del Grande Fratello. E, sin dal primo momento, hanno avuto un forte legame. Si credeva fosse soltanto amicizia. Anche se, in realtà, i loro fan hanno sempre sperato che ci fosse dell’altro tra di loro. Ebbene. Stando a quanto si evince dalle parole della fiorentina, era proprio così. Infatti, pochissimi istanti fa, l’ex gieffina ha avuto un furioso sfogo su Instagram in merito alla vicenda riguardante la bella influencer. Ecco cosa dice nel dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Taylor Mega, la reazione di Erica Piamonte al bacio con Giorgia: lo sfogo social

È una vera e propria furia Erica Piamonte in questo lungo sfogo su Instagram. Sono passate poche ore dalla pubblicazione del bacio tra Taylor Mega e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Era inevitabile, quindi, che la notizia giungesse anche alle orecchie della bella fiorentina. Ed, in effetti, così è stato. È proprio per questo motivo che, pochissimi istanti fa, l’ex concorrente del Grande Fratello si è lasciata andare ad una furente reazione. Tramite alcune Instagram Stories, infatti, la giovane ragazza ha chiaramente lasciato intendere che tra lei e l’influencer c’è stato del tenero. Non a caso, sono state tutta l’estate insieme. Soltanto che non hanno potuto ‘ufficializzare’ nulla perché i genitori i Taylor non erano a conoscenza (tra l’altro, lo ha specificato la stessa influencer in una recente story social). È proprio per questo motivo che l’ex gieffina è ancora più sconcertata. In primis, perché non sapeva nulla di Giorgia. In secundis, perché, fino a ieri sera, la bella Taylor le mandava dolci messaggi. Come reagirà, adesso, Taylor? A questo punto, la domanda sorge spontanea: “La persona che non voleva far soffrire era, quindi, Erica?”. Staremo a vedere.

Per ulteriori news su Taylor Mega –> clicca qui