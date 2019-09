Francesca Del Taglia ‘da censura’ per il look hot: lo spacco dell’abito è altissimo, quando alza la gamba si vede tutto. Ecco il post bollente.

È stata una degli invitati al matrimonio da favola di Georgette Polizzi e Davide Tresse. E anche in questa occasione Francesca Del Taglia non è passata inosservata. La prorompente ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha indossato un abito davvero mozzafiato. Col quale si è mostrata su Instagram in un post davvero ‘bollente’. Lo spacco del vestito è davvero altissimo..L‘incidente hot’ è dietro l’angolo. Diamo un’occhiata.

Leggi anche:

Francesca Del Taglia ‘da censura’: spacco hot e niente reggiseno

Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo formano una delle coppie storiche nate negli studi di Uomini e Donne. Dal loro amore sono nati due splendidi bambini, ma l’ex corteggiatrice finisce spesso nel mirino degli haters. ‘Colpa’ dei suoi look, spesso ritenuti eccessivi dai fan. L’ultimo, super appariscente, abito Francesca lo ha indossato in occasione delle nozze tra l’ex coppia di Temptation Island Georgette e Davide. Un abito lungo, color verde pastello, che copre ben poco della sexy Del Taglia. Non solo scollatissimo, il vestito di Francesca ha anche uno spacco laterale vertiginoso. Quando alza la gamba, accade questo:

Un abito davvero ‘da censura’ quello indossato dall’esplosiva Francesca. Che è davvero una bomba sexy: non solo la scollatura, ma anche lo spacco rende il look dell’ex corteggiatrice decisamente bollente. Nel video in questione, la bella moglie di Eugenio gioca ad alzare la gamba.. l’incidente ‘hot’ è dietro l’angolo. La bellezza di Francesca è innegabile, ma c’è chi non ha esitato a criticare il look ‘troppo eccessivo’ dell’ex corteggiatrice. Ma, come si può leggere dalla didascalia al post, la Del Taglia continua a ‘vivere come crede’ non curandosi delle critiche.