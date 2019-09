Coppie Temptation Island Vip, Gabriele Pippo al primo falò: le parole della sua fidanzata Silvia lo spiazzano completamente.

La seconda puntata di Temptation Island Vip è stata davvero scoppiettante. Anche per l’entrata della nuova coppia all’interno dell’Is Morus Relais. A sostituire Federica Caputo e Ciro Petrone, sono stati Gabriele, figlio del grande Pippo Franco, e la sua fidanzata Silvia. I due giovani ragazzi sono fidanzati da un anno. Anche se, in realtà, si conoscono da tempo. Erano, infatti, migliori amici. Ma soltanto da poco, però, hanno deciso di essere una coppia a tutti gli effetti. Tuttavia, l’entrata in gioco della ragazza ha rotto tutti gli equilibri. Ne ha avuto la ‘prova’ il suo fidanzato durante il primo falò. È proprio in questo momento, infatti, che il giovane ascolta delle parole della sua fidanzata che lo spiazzano completamente. Ecco cosa dice Silvia.

Primo falò di Gabriele a Temptation Island Vip: le parole di Silvia lo spiazzano

Come dicevamo quindi, l’entrata a Temptation Island Vip di Silvia, fidanzata di Gabriele Pippo, ha rotto tutti gli equilibri fino ad ora costruiti. Lo testimoniano anche le parole che le altre fidanzate del villaggio si sono dette in confidenza. In effetti, in pochissimo tempo, la giovane ha legato con il single Valerio. Lasciandosi andare a delle confessioni, rivelazione e parole che non sono affatto piaciute al suo fidanzato durante il primo falò. È proprio in questo momento, infatti, che il figlio d’arte è venuto a conoscenza di tutto ciò che la sua ragazza pensa di lui. In un momento di confessione tra Silvia e il single, la ragazza si è lasciata andare, infatti, a delle considerazioni poco carine nei confronti del suo ragazzo. Definendolo, quindi, ‘disordinato’ e un ‘bambino’ a cui lei fa da mamma. Immediata è stata, quindi, la reazione del ragazzo. Che, appena terminato il video, sottolineando la sua attuale posizione lavorativa, ha semplicemente detto di non aver mai visto nella sua Silvia una mamma. Oltre, però, alle parole dette, Gabriele è letteralmente spiazzato dall’atteggiamento che la sua fidanzata assume nel dire determinate cose. “Non userei mai questi toni così pesanti nei suoi confronti”, conclude.

