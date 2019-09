Ecco tutta la verità di Taylor Mega sullo scoop riguardante il bacio tra lei e Giorgia Caldarulo: pochi istanti fa, l’influencer ha rotto il silenzio.

Una notizia davvero inaspettata. Poche ore fa, Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, ha lanciato uno scoop davvero sorprendente. Sulla copertina del giornale, infatti, c’è la bella Taylor Mega mentre bacia Giorgia Caldarulo. Ebbene si. Stando a quanto si evince dall’immagine in questione, sembrerebbe che la bella influencer abbia una relazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Proprio per questo motivo, pochi istanti fa, la bella Taylor ha deciso di raccontare tutta la verità su Instagram. Tramite una serie di IG stories, la giovane Mega ha deciso di rompere il silenzio. Ecco quanto dichiarato dalla diretta interessata.

Potrebbe interessarti anche:

Taylor Mega fidanzata con Giorgia Caldarulo? Tutta la verità

Subito dopo la diffusione della notizia, Taylor Mega è intervenuta su Instagram spiegando che, al momento, non poteva spiegare come stavano realmente le cose perché impegnata al lavoro. Ecco. Appena terminato il suo shooting fotografico, l’influencer ha rotto il silenzio. E, come dicevamo precedentemente, tramite una serie di Instagram Stories ha raccontato tutta la verità. La domanda, quindi, che adesso tutti si pongono è: “È fidanzata con Giorgia?“. È proprio per questo motivo che, pochissimi istanti fa, la bella Mega ha spiegato tutto. È visibilmente turbata Taylor, bisogna ammetterlo. Anche perché, come lei stessa dichiara, non voleva affatto che questa notizia uscisse proprio in questo momento. In primis, perché la sua famiglia non era a conoscenza di questo suo ‘lato’. In secundis, perché non voleva che una persona soffrisse. Ovviamente, non sappiamo a chi si riferisce in particolare l’influencer. Tuttavia, dalle sue parole si capisce chiaramente che il ‘gossip’ lanciato da Signoretti è vero.

Come ha reagito Giorgia alla notizia

Se Taylor Mega, dopo la notizia, ha raccontato tutta la verità tramite una serie di Instagram Stories decidendo, poi, di chiudere il suo profilo social, differente è la reazione di Giorgia Caldarulo. Al momento, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha proferito parola sulla vicenda. Anzi, come testimoniato dalle sue recenti stories, la giovane è impegnata nelle sue lezioni di pole dance.

Per ulteriori news su Taylor Mega –> clicca qui